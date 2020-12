Les paniers d’achat WhatsApp sont désormais disponibles dans le monde entier pour les utilisateurs de iPhone Oui Android. Facebook a souhaité mettre à jour son application de messagerie star et l’adapter à l’époque où les achats via les appareils mobiles sont une tâche de plus en plus courante. En ce sens, la nouvelle fonction nous permettra d’explorer le catalogue de produits d’un magasin et d’envoyer la commande facilement.

Facebook – ceux qui ont acheté l’application en 2014 – envisagent sérieusement de réorganiser la plate-forme de messagerie mobile. Alors que d’autres applications comme Télégramme avoir un large éventail de fonctions, WhatsApp c’est toujours le plus utilisé au monde. Il y a quelques jours sont arrivés les messages qui s’autodétruisent, un moteur de recherche d’autocollants et de notifications au format bannière. Maintenant, les paniers qui nous rappellent un magasin arrivent, même si, pour l’instant, il ne sera pas possible de payer directement depuis l’application.

Comment fonctionnent les paniers WhatsApp

Les paniers WhatsApp sont destinés à faciliter le processus d’achat pour les clients et les commerçants. Pour commencer à les utiliser, nous devons simplement entrez dans la fenêtre de discussion de l’entreprise ou de l’entreprise souhaitée. Alors nous devons appuyez sur l’icône d’achat pour accéder au catalogue de produits. Là, nous pouvons explorer et choisir les articles que nous aimons le plus et les ajouter au panier.

WhatsApp nous permettra également de visualiser et de modifier les produits ajoutés au panier avant de soumettre la commande. De plus, si nous avons des questions spécifiques, la possibilité de discuter avec le vendeur avant de finaliser l’achat. N’oubliez pas que les commandes ne sont définitives qu’après confirmation et que vous devez utiliser le mode de paiement que vous acceptez avec le magasin.

Le système de paiement intégré à l’application est une grande pente de Facebook. La société fait la promotion de WhatsApp Business depuis longtemps et a déjà activé sa fonction de paiement dans des pays tels que l’Inde ou le Brésil. Cependant, il n’est pas encore disponible dans le monde entier. Lorsque vous pourrez enfin payer dans l’application, le cercle se fermera et l’expérience d’achat sera terminée. Pour le moment, nous ne pouvons utiliser les paniers que pour envoyer des commandes plus facilement.