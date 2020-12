Si vous faites partie de ceux qui collectionnent des autocollants sur WhatsApp, vous ne pouvez pas manquer le nouveau pack ‘Lovely Sugar Cubs’ que WaBetaInfo présente.

Écrit par Damián García

Sûrement les autocollants sont l’une des fonctions les plus attrayantes de WhatsApp pour animer à la fois nos conversations et nos discussions de groupe, devenant à ce stade presque en objets de collection cultes pour les fans du populaire service de messagerie instantanée Facebook.

En fait, l’application elle-même nous permet déjà de créer des autocollants personnalisés pour nous et même de les partager avec de l’audio dans nos discussions, ce que beaucoup n’utilisent pas, cependant, car la vérité est que il y a d’innombrables collections d’autocollants pour presque toutes les réactions ou gestes.

Et cette fois, nous avons plus de nouvelles concernant les autocollants que WaBetaInfo nous présente comme toujours, le plus informé du lieu concernant WhatsApp, en assistant à la dernière version «bêta» de la plate-forme de messagerie, 2.20.207.18, qui présente une nouvelle collection intitulée “Lovely Sugar Cubs”:

C’est une nouvelle galerie d’autocollants pour compléter le déjà présenté “Choco Bunny & Coco”, et ce sera disponible sous peu à la fois pour les versions de WhatsApp sur iOS et Android.

Malheureusement, et bien que ces nouvelles nous intéressent également, nous attendons toujours des détails de Facebook sur la fonctionnalité multi-appareils très demandée de WhatsApp, probablement la nouveauté la plus attendue par tous les utilisateurs du service et qui ne s’est pas encore matérialisée.

Tout cela pendant que nous assistons à des changements importants dans les conditions d’utilisation, ouvrant sûrement la voie à davantage de fonctionnalités dans WhatsApp Business, y compris la publicité et de nouvelles façons de monétiser vos services pour les entreprises.

