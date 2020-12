Petit à petit, Facebook transforme WhatsApp en quelque chose de plus qu’une application de messagerie: en une application pour faire des achats en magasin qui se sont inscrits et utilisent la version professionnelle, WhatsApp Business.

Petit à petit, toutes les pièces s’emboîtent, après l’arrivée du catalogue de produits et des futurs paiements de l’application, presque la seule chose qui manquait était le panier, qui commence tout juste à se déployer pour le moment dans les magasins dont les produits sont répertoriés sur WhatsApp.

Achats WhatsApp plus rapides

Facebook transforme WhatsApp pièce par pièce en une application de commerce électronique ou, du moins, facilite la tâche aux entreprises qui souhaitent vendre leurs produits via WhatsApp. faites-le de manière plus standardisée, d’une manière similaire à la façon dont il fonctionnerait dans un système complet qui lui est propre.

Au début, le seul moyen pour un client d’acheter quelque chose via WhatsApp était de l’expliquer dans le chat et de demander à la personne du magasin de prendre une note à l’autre bout de la ligne. Plus tard, le catalogue est arrivé, ce qui a permis aux clients de voir plus facilement les produits disponibles et de les commander, bien qu’un par un. Maintenant vient le panier, à faciliter l’achat de plusieurs produits en même temps.

Autrement dit, dans un profil WhatsApp Business où plusieurs produits sont inclus dans son catalogue, vous avez toujours la même option qu’avant de le commander directement via un message, mais avec l’ajout du bouton Ajouter au chariot, qui n’a pas encore terminé la commande.

Dans ce panier, vous pouvez voir les produits que vous avez ajoutés jusqu’à présent, modifier la quantité, en ajouter ou en supprimer d’autres et, lorsque vous l’avez terminé, envoyez-le immédiatement à l’entreprise, en tant que groupe, plutôt qu’en tant que message séparé pour chacun. Gardez à l’esprit, bien sûr, que le processus est encore, d’une certaine manière, un peu manuel, et que la commande n’est pas confirmée tant qu’elle n’est pas acceptée par l’entreprise de l’autre côté du chat.

Plus d’informations | WhatsApp

Partager WhatsApp ajoute un panier pour faciliter les achats intégrés