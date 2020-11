Les nouvelles continuent d’arriver dans la version bêta de WhatsApp pour Android. Une fois que les messages temporaires ont finalement été activés pour tous les utilisateurs, le moment est venu de les personnaliser. WhatsApp Beta ajoute plus d’options de personnalisation pour un arrière-plan de discussion et de nouveaux arrière-plans.

En outre, la dernière version bêta de WhatsApp intègre les derniers émojis Unicode (ninja, cœur réaliste, boomerang et bien d’autres) et nous avons de nouveaux indices sur comment fonctionnera le mode vacances, qui ne le sera pas, mais qui finira par être appelé Lire plus tard.

Arrière-plans pour chaque chat et avec plus d’options

Commençons par ce qui est déjà disponible pour tout utilisateur qui installe la dernière version bêta de WhatsApp, version 2.20.206.11 ou supérieure. Nous avons une agréable surprise concernant la personnalisation de l’application, et c’est les paramètres du fond d’écran ont été complètement repensés pour une conversation.

La manière d’accéder est la même (menu – Fond d’écran), mais ce que vous trouverez ensuite est une fenêtre où vous sont présentées quatre catégories d’arrière-plans: couleurs claires, foncées, unies ou vos photos. Au début, WhatsApp Beta comprend 31 arrière-plans clairs, 29 arrière-plans sombres et 27 couleurs unies, qui peuvent ou non inclure le motif caractéristique de WhatsApp sur le dessus.

Cependant, la nouveauté la plus importante se produit lors du choix d’un fonds, car WhatsApp vous demande si vous le souhaitez utiliser l’arrière-plan uniquement dans ce chat ou dans tout. En d’autres termes, WhatsApp vous permet enfin de choisir un fond d’écran différent pour chaque discussion. À partir de l’écran de sélection, vous pouvez également supprimer le fond d’écran personnalisé et revenir à la valeur par défaut.

Nouveaux emojis

La dernière version bêta de WhatsApp intègre les emojis de la version Unicode 13.0. Il y a 113 nouveaux emojis dont le ninja, un cœur humain, le dodo, le visage souriant avec une larme, le castor, l’ours polaire et bien d’autres. Vous pouvez consulter la liste complète, avec 117 nouveaux emojis, dans l’emojipedia.

Lire plus tard

Un autre changement découvert par WaBetaInfo dans la version bêta de WhatsApp, mais qui n’est pas encore actif pour les utilisateurs, est l’évolution de ce qu’on appelait autrefois le mode vacances. Enfin, il semble que son nom sera plus banal et il sera appelé Lire plus tard.

WhatsApp changera les messages archivés en Lire plus tard, la principale différence étant que vous ne recevrez pas de notifications de messages marqués comme à lire plus tard, en plus de ne revenez pas à la liste de discussion dès qu’ils reçoivent de nouveaux messages.

Oui, si vous préférez maintenir le comportement antérieur – c’est-à-dire qu’ils sont “désarchivés” lorsqu’ils reçoivent de nouveaux messages – il semble qu’il y aura un ajustement pour pouvoir continuer à déplacer les messages marqués comme à lire plus tard vers la liste active, comme auparavant.

