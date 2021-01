L’avis dans les changements de confidentialité a une fois de plus suscité des réticences chez les utilisateurs de WhatsApp. Bien que ces changements n’affectent pas tout le monde, et sachant que Les utilisateurs européens ne partagent pas de données avec Facebook pour améliorer sa plateforme, WhatsApp a décidé de mettre à jour sa page d’aide offrant des clarifications concernant les questions de confidentialité.

Les applications de messagerie sont devenues presque incontournables, d’où la guerre qui existe entre les différentes plateformes est de moins en moins voilée. Et il suffit que l’application dominante ait un glissement pour que les autres en profitent pour réclamer leur espace: avec l’avis des changements dans la confidentialité de WhatsApp Telegram et Signal ont gagné en popularité (Ils sont les premiers sur Google Play en termes de téléchargements hebdomadaires). WhatsApp a donc dû laver son image en créant une page dédiée à clarifier les doutes sur son utilisation des données.

‘WhatsApp protège et sécurise vos messages privés’

La plus grande intégration entre WhatsApp et Facebook a suscité l’indignation des utilisateurs, surtout après que tout le monde a reçu l’avis avec l’obligation d’accepter les changements (y compris les Européens, qui ne sont pas concernés). En soi, le mouvement ne représente pas une augmentation notable de la quantité de données que WhatsApp partage avec Facebook puisque les deux plateformes étaient intimement liées; ce n’est pas en vain que le premier appartient au second. Oui, il a augmenté informations données pour améliorer les services Facebook, un fait pour lequel WhatsApp a préféré demander l’acceptation des nouvelles conditions avec l’intention de se guérir des réclamations légales ultérieures.

Que recueille réellement WhatsApp auprès des utilisateurs? Techniquement, il ne peut pas entrer les messages car ils sont cryptés de bout en bout par défaut, dans les discussions individuelles et de groupe. Oui, vous pouvez accéder à ce que l’on appelle des «métadonnées», des informations dérivées de l’utilisation de l’application.

WhatsApp sait quand les utilisateurs sont les plus actifs, ce qui est extrêmement utile pour segmenter les heures de publicité par fourchettes de prix, par exemple. Vous pouvez également établir des liens entre les utilisateurs qui envoient le plus de messages, il est possible de collecter des informations sur les appareils et également la localisation approximative grâce aux IP de connexion. Les métadonnées sont la principale valeur pour monétiser n’importe quelle plateforme. ET toutes les entreprises qui aspirent à être économiquement viables les rendent plus ou moins rentables.

WhatsApp ne peut pas partager le contenu des messages privés avec Facebook, mais il peut accéder aux métadonnées dérivées de l’utilisation faite de la plateforme

Pour clarifier les doutes, WhatsApp a introduit une nouvelle section dans son service d’aide (elle n’a pas encore été traduite en espagnol) où elle spécifie clairement le traitement qui est effectué sur les messages. En aucun cas vous ne pouvez accéder à ces messages, ni au contenu qui est partagé (photos, vidéos, audios ou localisation précise, par exemple). De plus, il est désormais possible de marquer les messages pour s’autodétruire, un élément qui améliore la confidentialité de la plateforme; malgré le calendrier trop lâche (une semaine).

WhatsApp va avoir du mal à convaincre les utilisateurs soucieux de leur confidentialité que l’application surveille vraiment la confidentialité. Il est vrai que les messages et leur contenu sont privés, mais il y a une énorme quantité de données adjacentes qui concernent également la vie privée et qui finissent entre les mains de Facebook. Les citoyens européens sont mieux protégés que les autres, l’acceptation du fameux avis WhatsApp ne nous affectera pas. Le problème est que d’autres n’ont pas la possibilité de s’opposer au flux de données pour améliorer les services Facebook.

