La dernière version bêta de WhatsApp sur Android comprend une nouveauté qui, pour le moment, est en développement: les chats archivés accèdent à une section intitulée «Lire plus tard» («Lire plus tard» ou «Lire plus tard», nous ne savons pas quelle sera la traduction finale). Les conversations deviendront silencieuses; avec la possibilité de réactiver automatiquement les discussions archivées.

Il ne fait aucun doute que WhatsApp est actuellement l’une des principales applications, en particulier en raison de la controverse qui a surgi après la modification de l’avis de confidentialité. En fait, cette polémique a fait gagner à Signal un nombre remarquable d’utilisateurs, Telegram a également dépassé 700 millions de personnes utilisant les applications. Et WhatsApp ne peut pas s’endormir malgré le maintien de l’hégémonie dans la messagerie: la plateforme continue de développer de nouvelles fonctionnalités.

“ Lire plus tard ”, un changement esthétique qui apporte également des améliorations

Modifiez les informations des discussions archivées pour les lire plus tard. Image de WaBetaInfo

WhatsApp a introduit la possibilité d’archiver les conversations en 2014. D’abord dans la version Web, puis inclus dans les applications mobiles, les chats archivés restent en dehors de la fenêtre de conversation jusqu’à ce qu’un nouveau message arrive; puis quittez le fichier pour montrer qu’il y a quelque chose de nouveau à lire. Cette option disparaît par défaut avec le passage à «Lire plus tard».

Ce n’est pas la première fois que nous rencontrons le “ Lire plus tard ” de WhatsApp car en novembre 2020, la version bêta d’Android a laissé des indices sur le fonctionnement de la nouvelle section. Maintenant, nous avons découvert grâce à WaBetaInfo qu’il ne reste plus grand-chose pour que les chats archivés passent aux conversations en sourdine pour les lire plus tard: la dernière version bêta de WhatsApp pour Android a affiné l’aspect esthétique, comprend de nouvelles explications de fonctionnement et introduit également de nouvelles fonctionnalités.

Captures d’écran de WaBetaInfo

Nous pouvons enregistrer n’importe quel chat privé ou en groupe pour le lire plus tard: ceux-ci seront archivés comme avant, mais avec la qualité le silence s’appliquera également. Autrement dit, les nouveaux messages ne relanceront pas la conversation, comme c’était le cas auparavant. Le but n’est plus seulement de repousser les conversations indésirables sans les éliminer, mais aussi éviter les interruptions. C’est ce que spécifie WhatsApp lui-même:

“Pour réduire les interruptions, les chats avec de nouveaux messages resteront ici [en ‘Leer después’] et vous ne recevrez aucune notification. “

Bien que la nouvelle section fasse taire les conversations lors de leur archivage, cela ne signifie pas que la possibilité de les revivre lorsque de nouveaux messages arrivent ne peut pas être récupérée: WaBetaInfo a vérifié que l’application donne la possibilité de déplacer automatiquement les chats vers la fenêtre principale.

Option pour déplacer automatiquement les discussions en sourdine si de nouveaux messages arrivent. Image de WaBetaInfo

Lorsque WhatsApp met officiellement à jour l’application et que tous les utilisateurs peuvent accéder au nouveau “ Lire plus tard ”, ils pourront choisir entre archiver les conversations et les couper ou simplement les archiver. Il n’en reste plus grand-chose, il sera sûrement inclus dans les futures bêtas.

Via | WhatsApp

