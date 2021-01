Malgré la controverse générée par les changements de ses conditions de confidentialité, WhatsApp ne cesse de travailler sur de nouvelles fonctions que les utilisateurs apprécient. À tel point que grâce à WaBetaInfo, une nouvelle fonction a été publiée qui a été baptisée du nom de Read Later.

Jusqu’à présent, l’application de messagerie populaire offre la possibilité de désactiver une discussion ou un groupe WhatsApp à partir des paramètres si nous ne voulons pas être dérangés par les notifications de nouveaux messages de ces conversations pendant un certain temps. De plus, il est également possible d’archiver une discussion ou de marquer certaines de nos conversations comme non lues malgré avoir vu les nouveaux messages.

Cependant, il semble qu’ils souhaitent faciliter beaucoup plus la possibilité de pouvoir ajouter un chat pour le lire plus tard et qu’il est également automatiquement réduit au silence afin que nous ne soyons pas dérangés à certains moments de la journée lorsque nous ne pouvons pas répondre aux messages WhatsApp.

Une nouvelle fonctionnalité vous permet d’archiver et de désactiver automatiquement les discussions WhatsApp

Comme le montrent les images divulguées, ce que la fonction fera Lire plus tard est d’autoriser l’archivage d’une discussion pour répondre aux messages plus tard et de désactiver automatiquement les notifications. Autrement dit, le chat en question sera archivé, comme nous pouvons le faire maintenant, mais aussi, sera automatiquement muet afin que les notifications de cette conversation ne nous parviennent pas.

Actuellement, lors de l’archivage d’une discussion, les notifications ne sont pas désactivées. De plus, dès que nous recevons un autre message d’une conversation archivée, le chat est à nouveau affiché sur l’écran de chat au lieu de rester archivé. Cette opération changera et par conséquent, au moment où un chat est archivé pour être lu plus tard, il restera automatiquement désactivé pour ne plus recevoir de notifications et il le restera jusqu’à ce que l’utilisateur puisse le servir.

Cependant, il sera possible d’envoyer manuellement le chat archivé dans la fenêtre principale lorsque nous voulons assister aux messages reçus et y répondre. Dans ce cas, le chat sera à nouveau activé et nous recevrons à nouveau des notifications de sa part comme d’habitude.

Compte tenu du fait que certaines images de cette fonction ont déjà été filtrées, il est possible qu’elle soit bientôt disponible pour les utilisateurs abonnés au Bêta de WhatsApp et qu’il pourra bientôt atteindre le monde entier grâce à la version officielle pour les appareils iOS et Android.