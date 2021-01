D’une manière ou d’une autre, chaque mouvement Facebook sur l’une de ses plateformes s’accompagne toujours d’une certaine polémique, bien que le dernier nuage de poussière qui s’est formé autour de WhatsApp est d’un assez grand calibre, et des plateformes comme Signal le remercient pour leur retour à la normale. Le fait est que WhatsApp a publié un avis annonçant des changements dans votre vie privée et la folie s’est déchaînée.

Presque immédiatement, les utilisateurs de WhatsApp de presque partout dans le monde (bien que cela n’affecte pas les Européens) ont commencé à rechercher le marché de la messagerie à la recherche d’un endroit plus sûr pour se réfugier, et le tweet d’Elon Musk les inviter à se rendre à Signal n’a pas aidé à arrêter la déroute. À tel point que non seulement le responsable visible de WhatsApp sur Facebook est allé sur Twitter pour essayer d’expliquer les changements, mais l’entreprise elle-même a créé une page pour expliquer ce qu’elle fait exactement avec les données de ses utilisateurs.

WhatsApp veut donner une image de sécurité au milieu d’une tempête

Ce qui s’est passé, fondamentalement et de manière très résumée, c’est que WhatsApp a commencé à avertir de quelque chose qu’il a déjà mis à jour dans le passé loin de l’Europe. WhatsApp allait démarrer collaborer plus étroitement avec son parent, Facebook, en partageant plus de données utilisateur avec lui et avec les autres sociétés du groupe. Données privées? Non, des données d’utilisation afin d’améliorer les services publicitaires de Facebook.

L’éternelle controverse quant à savoir si les données des conversations privées des utilisateurs (cryptées et sans accès par l’entreprise) sont partagées ou non a été mise sur la table et la ruée des utilisateurs vers d’autres services a contraint WhatsApp à déplacer l’onglet . Et ce fichier a été de développer une page pour leurs conditions expliquant juste cela, qu’ils n’ont pas accès aux informations privées ou à leurs conversations. Le problème, peut-être, est que ont ajouté plus de texte à une section, celle de leurs conditions d’utilisation, que la grande majorité des utilisateurs ne lisent pas. Fatten la documentation que personne ne consulte.

Donc, WhatsApp a ajouté une nouvelle section dans la section d’aide de votre site Web dans lequel il indique qu’ils n’accèdent pas aux messages envoyés entre les utilisateurs de la plateforme, ni aux messages texte ni à aucun type de pièce jointe échangée, qu’il s’agisse d’une photo, d’une vidéo ou d’un fichier audio ou documentaire. Ils n’accèdent pas non plus aux données de localisation. WhatsApp souligne également qu’il est possible de créer des chats avec des messages qui s’autodétruisent, afin d’élever le niveau de sécurité.

Nous verrons si ce message prend effet ou non parmi ses utilisateurs, bien que tout indique que ce ne sera pas le cas. Comme nous l’avons déjà dit, les termes et conditions ne font pas partie des textes les plus lus des applications et services en ligne, et ce message passera probablement inaperçu. Et la peur des mouvements Facebook peut avoir de graves conséquences sur WhatsApp. Après tout, ils partagent le même toit.

