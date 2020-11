Ce WhatsApp (et vous verrez de nombreux autres services de messagerie instantanée pour smartphones) est devenu un canal de communication fondamental Dans la vie de nombreuses personnes, il est tout aussi indéniable que WhatsApp (et à lui seul, etc., etc.) est, aujourd’hui, l’une des raisons pour lesquelles il coûte tant de se déconnecter de temps en temps. Et c’est que les notifications qui indiquent que quelqu’un nous a écrit sont, pour beaucoup de gens, quelque chose qui doit être géré immédiatement.

Heureusement, au fil du temps, les responsables ont pris conscience du type de pression qu’impliquent ces messages et pour cette raison, depuis un certain temps déjà, divers messages ont été ajoutés à WhatsApp.Des fonctions qui vous permettent de couper le son des conversations et des groupes pour différentes plages de temps. La dernière avancée à cet égard, et comme nous vous l’avons déjà dit il y a quelques semaines, est que WhatsApp permet déjà aux groupes d’être réduits au silence pour toujours, même si pour l’implémenter, la possibilité de les faire taire pendant un an a été éliminée.

Et maintenant nous savons, par Wabetainfo, qu’élaborer dans ce sens WhatsApp teste le soi-disant «mode vacances» à votre service. La fonctionnalité n’est actuellement disponible que dans la version bêta pour Android, et il n’y a aucune information de Facebook, propriétaire du service. Par conséquent, on ne sait toujours pas quand il atteindra tous les utilisateurs, ou si les performances qu’il montre dans la phase de test actuelle seront définitives.

Dans son état actuel, le mode vacances de WhatsApp permet sélectionner certaines conversations, à la fois individuels et collectifs qui, lorsqu’ils sont ajoutés à cette nouvelle section, et tant qu’ils y restent, sera coupé et par conséquent, les notifications ne seront pas affichées sur le téléphone. Ainsi, pour savoir si de nouveaux messages ont été reçus dans l’un d’entre eux, il faudra ouvrir l’application et accéder à cette section. De cette manière, que ce soit pour les vacances ou en période de déconnexion, ce nouveau mode peut être très utile.

Et plus encore, la raison pour laquelle le mode vacances me semble si intéressant est que peut être utilisé pour rationaliser l’utilisation de WhatsApp pour les conversations avec des contacts non essentiels. Ainsi, il est possible de les limiter à, par exemple, certaines heures. Éviter la pression du tintement constant de messages et de notifications à l’écran peut vous aider à «oublier» que quelqu’un est en fait presque toujours en train de taper sur WhatsApp.

