Après l’agitation causée par l’avis de confidentialité de WhatsApp et le routage des utilisateurs vers des applications telles que Signal ou Telegram, la plateforme appartenant à Facebook a décidé de revenir en arrière reporter l’échange de données avec la société mère pour améliorer les services Facebook. WhatsApp retardera ces changements jusqu’en mai; période dont vous profiterez pour apporter des éclaircissements à vos utilisateurs.

Peu de mouvements de WhatsApp ont provoqué l’indignation de ses utilisateurs en tant que dernier avis de confidentialité apparu lors de l’ouverture de l’application. Ledit avis, que tous ceux qui utilisent la plateforme de messagerie ont sûrement vu, a averti d’un plus grand échange de données entre WhatsApp et son parent, Facebook. Cette nouveauté dans le traitement des données n’a jamais affecté les utilisateurs européens, mais il ne fait aucun doute que le fait d’avoir un avis et l’obligation d’accepter n’a pas aidé à comprendre les changements. WhatsApp a décidé de se rétracter après l’avoir noté.

WhatsApp supprime la dernière politique de confidentialité de son site Web

Avis de confidentialité qui a suscité la controverse sur WhatsApp

Comme nous l’avons dit, la plateforme de messagerie a dû se rétracter après l’agitation organisée par la fameuse notice de confidentialité avec l’obligation d’accepter les modifications avant le 8 février. Sur la page de confidentialité de WhatsApp, la dernière version des conditions a été réactivée: 24 avril 2018 pour l’Europe et 20 juillet 2020 pour les utilisateurs non européens. Le changement reflétant un volume plus élevé de données partagées entre WhatsApp et Facebook (pour les utilisateurs non européens) n’est plus répertorié.

WhatsApp a non seulement retiré les dernières versions de sa politique de confidentialité, il a également publié un article sur son site Web précisant que la période pour l’entrée en vigueur des modifications de confidentialité sera prolongée. Plus précisément, du 8 février précédent, il va au 15 mai; date à laquelle les nouvelles options pour les entreprises seront mises à jour.

L’avis de confidentialité apparaîtra progressivement une fois que WhatsApp aura pris “une série de mesures pour éliminer les informations erronées concernant le fonctionnement de la confidentialité et de la sécurité”.

WhatsApp ne supprimera ni ne suspendra aucun compte de ceux qui n’ont pas encore accepté l’avis de confidentialité, bien qu’ils devront l’accepter une fois que les conditions de confidentialité auront été mises à jour (il est à espérer que cet avis ne réapparaîtra pas à ceux qui l’ont accepté, mais il n’est pas sûr). Et en gardant toujours à l’esprit que Les utilisateurs européens ne partagent ni ne partagent de données avec Facebook pour améliorer leur plateforme.

Plus d’informations | WhatsApp

Partagez les retours en arrière de WhatsApp et retire ses modifications de confidentialité, pour l’instant jusqu’en mai