La relation entre WhatsApp et Facebook sera forcément plus étroite pour ceux qui utilisent l’application de messagerie en dehors de l’Europe: conditions de confidentialité mises à jour augmenter le nombre de données personnelles que WhatsApp partage avec sa société mère, Facebook. Et les utilisateurs en Inde commencent à recevoir une alerte les obligeant à accepter ces conditions.

Lorsque Facebook a acheté WhatsApp en 2014 et payé le montant non négligeable de 19 milliards de dollarsIl était clair pour nous tous que l’application de messagerie allait apporter à l’entreprise de Zuckerberg d’énormes avantages. Disposant déjà d’une plateforme aussi populaire que Messenger, Facebook a vu l’opportunité de obtenir un retour significatif sur les données utilisateur. Petit à petit, la relation entre WhatsApp et Facebook s’est resserrée. Jusqu’à l’obligation d’accepter le transfert de données entre les services.

WhatsApp peut supprimer le compte si le partage des données n’est pas accepté

L’avis des nouvelles conditions de confidentialité apparaît dans le monde entier

La première chose à souligner est que le mouvement entre WhatsApp et Facebook n’affecte pas les citoyens européens car ce territoire est couvert par la réglementation GDPR sur la protection des données (malchance, Royaume-Uni). Comme le dictent les conditions de confidentialité européennes de WhatsApp, «Actuellement, Facebook n’utilise pas les informations de votre compte WhatsApp pour améliorer l’expérience des produits Facebook ou vous fournir des publicités plus pertinentes sur la plate-forme». Tout le contraire de ce qui se passe dans le reste du monde.

WhatsApp a mis à jour les conditions de confidentialité des utilisateurs en dehors du territoire européen pour reflètent l’augmentation des données des utilisateurs partagées avec Facebook. Ce changement entraîne une nouvelle obligation, comme l’ont personnellement reçu ceux qui utilisent WhatsApp en Inde (également en Espagne): l’application de messagerie vous oblige à accepter de partager les données avec Facebook. Au cas où vous ne souhaiteriez pas le faire, WhatsApp se réserve le droit de supprimer le compte de ceux qui refusent expressément d’accepter les nouvelles conditions d’utilisation.

WhatsApp partagera avec Facebook le numéro de téléphone de ses utilisateurs, les informations de compte, les données de transaction, les informations liées au service (métadonnées), les interactions sur la plateforme, les informations sur l’appareil et bien d’autres données d’utilisation.

La mise à jour dans les conditions de confidentialité Il entrera en vigueur le 8 février 2021. À cette date, tous les utilisateurs de WhatsApp en dehors de l’Union européenne doivent avoir accepté de partager les données utilisateur requises avec Facebook.

Via | L’actualité des hackers

Le partage de WhatsApp force le partage des données avec Facebook pour utiliser l’application en dehors de l’Europe