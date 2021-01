Après la tempête due aux changements et aux conditions d’utilisation de WhatsApp, les choses sont un peu turbulentes dans l’entreprise de Zuckerberg. La montée en puissance des applications telles que Signal et Telegram dans les magasins d’applications, et les critiques des utilisateurs, laissent une position difficile à WhatsApp, qui s’est heurtée à des critiques.

La société a publié une sorte d’infographie dans laquelle elle clarifie l’utilisation qui sera faite des données des utilisateurs; notamment avec l’intégration de ceux-ci dans Facebook. Cependant, WhatsApp Il a seulement souligné la situation des pourparlers et ses données associées, dont nous savons réellement qu’elles ne seront pas transférées.

En ce sens, dans un tweet publié sur le compte Twitter WhatsApp, afin de clarifier les rumeurs malveillantes, la société reconfirme qui ne peut pas lire les conversations car elles sont cryptées, et que les utilisateurs n’ont donc pas à s’inquiéter.

Pas de localisation, pas de journaux, pas de contacts, pas de conversations. WhatsApp précise que ni eux ni Facebook n’ont accès à ces données et ne les auront pas après leur intégration dans Facebook. Cependant, il ne dit rien sur la partie importante du problème qu’il clarifie dans sa politique de confidentialité: les métadonnées, qui incluent certains aspects liés à l’emplacement, aux contacts ou aux journaux.

Bien que les informations fournies par l’entreprise dans son infographie soient assez claires concernant les conversations, WhatsApp omet une partie des bases de ses conditions d’utilisation sur les données qu’il recueille auprès des utilisateurs. Bien qu’ils soient collectés dans votre ToS et puissent être consultés par n’importe qui, les nouvelles étiquettes de confidentialité de l’App Store mettent en contexte la quantité de données que WhatsApp collecte:

De plus, ses ToS sont assez explicites à cet égard. Autrement dit, l’entreprise ne cache rien et chacun est volontaire pour accepter les termes et utiliser ou non l’application. Mais il est vrai que dans son infographie, il omet le fait qu’en utilisant WhatsApp, nous acceptons que l’entreprise collecte les éléments suivants:

Les conditions incluent également les métadonnées que WhatsApp collecte et qui sont liées à l’utilisateur lui-même, parmi lesquelles les suivantes se distinguent, entre autres:

– Vous nous fournissez les numéros de téléphone du répertoire de votre téléphone mobile régulièrement, y compris ceux des utilisateurs de nos Services et ceux des autres contacts du répertoire de votre téléphone mobile. Vous confirmez que vous êtes autorisé à nous fournir ces numéros. Vous pouvez également ajouter d’autres informations à votre compte, telles qu’un nom de profil, une photo de profil et un message d’état.

– Informations sur l’utilisation et les journaux. Nous recueillons des informations relatives aux performances, aux diagnostics et au service. Cela comprend des informations sur votre activité (comme la façon dont vous utilisez nos Services, comment vous interagissez avec les autres via nos Services et des données similaires), des fichiers journaux, ainsi que des rapports et des journaux de performances, de site Web, de pannes et de diagnostics.

– Informations sur l’appareil et la connexion. Cela comprend des informations telles que le modèle de matériel, les informations du système d’exploitation, les informations du navigateur, l’adresse IP et les informations du réseau mobile, y compris le numéro de téléphone et les identifiants de l’appareil. Nous recueillons des informations sur l’emplacement de votre appareil si vous utilisez nos fonctionnalités de localisation, ainsi que lorsque vous choisissez de partager votre position avec vos contacts, de voir les lieux à proximité ou ceux que d’autres ont partagés avec vous et autres à des fins de diagnostic et de dépannage, par exemple, si vous rencontrez des difficultés avec la fonction de notre application pour partager votre position.

– Informations que d’autres fournissent sur vous. Nous recevons des informations que d’autres personnes nous fournissent, qui peuvent inclure des informations vous concernant. Par exemple, lorsque d’autres utilisateurs que vous connaissez utilisent nos Services, ils peuvent fournir votre numéro de téléphone à partir de leur liste de contacts de téléphone portable (tout comme vous pouvez fournir le leur).