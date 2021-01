Les minutes des discussions archivées peuvent être comptées.

Écrit par María Veiga sur WhatsApp

WhatsApp vient de lancer une nouvelle mise à jour de son programme bêta dans lequel il est possible de voir l’arrivée future dans un temps pas trop éloigné d’une nouvelle fonction: “Lire plus tard.” Il est actuellement en phase de développement et n’a pas de date de lancement prévue pour le moment.

Bien qu’il ne soit pas encore disponible, comme d’habitude, depuis Wabetainfo ont eu accès à l’aperçu de celui-ci. Fondamentalement, votre objectif est remplacer l’archivage de chats dans les cas où il est utilisé simplement dans le but de ne pas les perdre et de les lire à un autre moment.

L’annonce de cette future fonctionnalité à intégrer intervient au milieu de toute l’agitation causée par la confidentialité des utilisateurs de WhatsApp. Depuis que l’application a annoncé l’obligation de transférer les données sur Facebook, beaucoup ont Je décide de lui donner longtemps et cherchez des alternatives.

Qu’est-ce que c’est et comment ça marche “Lire plus tard”

On ne sait pas encore exactement si Reading Later signifiera la fin des discussions archivées, bien qu’il y ait des spéculations à ce sujet. Dans tous les cas et, compte tenu de son fonctionnement, les deux sont parfaitement compatibles. Jusqu’à présent, lorsque vous receviez un message dans un chat archivé vous n’avez pas reçu de notification, car les discussions archivées étaient automatiquement désactivées.

Bientôt une nouvelle cellule sera ajoutée en haut, “à lire plus tard”. Et, selon wabetainfo, les chats archivés seront stockés sous cette nomenclature.

En outre, avec la nouvelle mise à jour viendra également le option permettant aux messages archivés / archivés dans Lire plus tard de revenir au menu de discussion normal s’ils reçoivent un message.