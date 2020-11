WhatsApp est l’une des applications où plus de fichiers sont partagés. Vidéos, GIF, musique, photographies … et le plus curieux, c’est qu’il y a toujours la possibilité que deux contacts vous envoient le même fichier via deux ou plusieurs chats différents. Qu’est-ce que vous obtenez avec ça? que vous avez plusieurs fichiers en double sur votre mobile et que l’espace interne est facilement réduit. Mais finalement Facebook a réglé le problème et WhatsApp supprimera les fichiers en double qui vous ont été envoyés pour vous.

Adieu les fichiers en double

Tout ce que nous vous avons dit auparavant vous semble familier, non? Ce qui est frappant, c’est que cela se produit régulièrement et qu’il y a encore des utilisateurs qui survivent avec une mémoire interne de 32 Go, s’ils n’ont pas augmenté la mémoire de leur appareil avec une carte MicroSD dans le cas d’Android. Et c’est que l’espace s’épuise rapidement entre les applications et le contenu multimédia que vous générez.

Mais que se passe-t-il si vous ajoutez à cela ce qu’ils vous envoient via des applications de messagerie? l’espace n’est rien. Cela signifie que vous avez un après-midi devant vous pour faire un petit nettoyage sur votre smartphone, bien que cette procédure soit beaucoup plus légère avec la nouvelle fonctionnalité WhatsApp.

Et est-ce que ceux de Menlo Park a écouté les appels des utilisateurs et a enfin mis un outil pour WhatsApp pour nettoyer les photos et les GIF similaires pour vous. L’opération démarre dès la détection d’un manque de place dans votre terminal. Lorsque cela se produit, non seulement l’application vous le fera savoir via une notification, mais en appuyant dessus, vous aurez accès à un gestionnaire de fichiers.

Cela vous indiquera dans un graphique l’espace occupé par les fichiers téléchargés à partir de WhatsApp sur votre mobile, mais il a une fonction supplémentaire. L’application vous indiquera quels fichiers ont été transférés et dont vous avez une copie sur votre smartphone, un processus qui vous permet également de tous les sélectionner comme si vous utilisiez votre galerie. D’un simple clic, toutes les photos et vidéos disparaîtront et vous récupérerez de l’espace sur votre terminal.

Autres méthodes pour éviter l’effondrement

La nouvelle fonctionnalité WhatsApp qui vous permet de supprimer les photos et GIF en double C’est une bonne initiative de Menlo Park pour vous aider à nettoyer votre téléphone, mais il existe une mesure beaucoup plus drastique. Si vous souhaitez éviter tout déversement d’informations sur votre smartphone à son arrivée, l’application de messagerie vous permet de choisir si les téléchargements sont bloqués tant que vous êtes connecté à un réseau WiFi.