Pendant un certain temps, et malgré le fait qu’à l’époque il avait promis de ne pas le faire, Facebook cherche des moyens de monétiser le succès et accédez à votre application WhatsApp financée par la publicité, via le statut WhatsApp ou autrement. Et l’actualité d’aujourd’hui concerne aussi les annonces, mais d’un autre type

Annonces sur WhatsApp

Et l’application cherche un moyen de communiquer avec ses utilisateurs de manière plus directe, pour leur faire part de l’actualité d’une nouvelle mise à jour, d’un correctif ou d’une fonction plus rapidement et de la même manière que Telegram. Et il semble qu’il l’ait trouvé.

Comme les experts WABetaInfo l’ont découvert dans le Version Android 2.20.206.19 et la iOS v.2.20.130, WhatsApp a implémenté une nouvelle fonction pour «annoncer des informations spécifiques» au sein même de l’application. Ces annonces ne seront pas envoyées sous forme de chat, mais apparaîtront sous la forme un bannière particulière dans l’application qui peut rediriger vers des sites Web externes ou ils peuvent exiger une action spécifique de la part de l’utilisateur.

Pas à des fins commerciales, seulement un service

Mais pour ceux qui y pensent, non Il ne s’agira pas de publicités à des fins commerciales et monétaires, mais plutôt de services, au niveau de la communauté et toujours pour quelque chose lié à l’application ou à son service. Sur la base des captures d’écran, cette annonce apparaîtra lorsque WhatsApp publiera ses nouvelles conditions et expliquera l’objectif principal de la mise à jour:

Comment WhatsApp traite vos données Comment les entreprises peuvent utiliser les services hébergés de Facebook pour stocker et gérer leurs discussions WhatsApp.

Cette nouvelle fonctionnalité entrera en vigueur l’année prochaine, lorsque WhatsApp mettra à jour ses conditions de service. En fait ce sera le texte que nous lirons:

“En cliquant sur OK, l’utilisateur accepte les conditions d’utilisation mises à jour et peut continuer à utiliser l’application, qui entrera en vigueur 8 février 2021 (Cette date peut être sujette à changement). Si vous n’êtes pas d’accord avec les modifications, vous pouvez supprimer votre compte WhatsApp dans les paramètres WhatsApp ».

Selon WABetaInfo, dans les semaines à venir Les conditions d’utilisation de WhatsApp mises à jour seront annoncées, et nous pouvons les examiner pour voir quelles autres nouvelles ils ont inclus.