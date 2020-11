WhatsApp a implémenté une nouvelle fonctionnalité qui permettra à l’entreprise de lire vos messages récents avec une personne en particulier en cas de réception d’une plainte de l’un des participants à ladite conversation. Selon le portail WABetaInfo, cette option a déjà été implémentée dans la version bêta pour Android et on s’attend à ce qu’elle atteigne également bientôt la version bêta pour iOS.

Par défaut, WhatsApp n’a pas accès aux messages que nous envoyons ou recevons via la plateforme. Le service utilise un système de cryptage point à point qui empêche cette pratique, puisque seuls l’expéditeur et le destinataire du message ont en leur possession les clés nécessaires pour décrypter et connaître le contenu du message.

La nouvelle option cela ne change pas le fonctionnement de ce système. Cependant, si une personne signale un numéro de téléphone via SPAM ou toute autre pratique non autorisée, elle peut partager une copie des messages de discussion les plus récents avec l’entreprise. De cette manière, WhatsApp peut examiner ce qui s’est passé et déterminer si, effectivement, les conditions d’utilisation sont violées. Cette fonctionnalité aidera, entre autres, à éviter l’annulation de compte en raison de rapports faux ou inexacts.

La fonction nou uniquement disponible lorsqu’une conversation individuelle est signalée. WhatsApp a également décidé de l’implémenter dans les groupes et les discussions d’entreprise. Par conséquent, si une entreprise enfreint les règles d’utilisation et que ses clients commencent à le signaler, WhatsApp sera en mesure de vérifier ce qui s’est passé et de prendre les mesures nécessaires.

Ce n’est pas la seule nouveauté récente de WhatsApp

Dans les derniers jours, WhatsApp a également mis en œuvre une nouvelle option qui vous permet de supprimer automatiquement tous les messages que nous envoyons après sept jours. Ceux-ci ne disparaîtront pas seulement du téléphone d’envoi; ils seront également supprimés de la réception des téléphones. Cependant, la société avertit que les destinataires peuvent enregistrer des conversations à l’aide de captures d’écran ou d’autres méthodes.

En parallèle, WhatsApp a également intégré un nouvel outil qui permet de libérer de l’espace de stockage en quelques étapes. L’application, épicentre des communications en Occident, a tendance à occuper plusieurs gigaoctets dans le temps. L’explication réside dans les fichiers multimédias reçus via la plateforme, qui sont stockés sur le téléphone.

