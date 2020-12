WhatsApp redeviendra-t-il une entreprise indépendante? C’est ce que le procès imposé par les États-Unis demande à Facebook.

Écrit par Christian Collado

C’était l’une des grandes nouvelles technologiques de la semaine, et probablement du mois: Facebook a été poursuivi par les États-Unis, en raison de pratiques anticoncurrentielles liées à la achat de WhatsApp et Instagram, et les mesures prises par la société de réseau social pour limiter la liberté des développeurs tiers de travailler avec leurs API et technologies.

L’une des conséquences qui pourraient découler de cette demande serait la L’obligation de Facebook d’abandonner deux de ses actifs les plus précieux: Instagram et WhatsApp. Alors peut-être dans un avenir pas trop lointain, il est possible que WhatsApp n’appartient plus à Facebook.

WhatsApp, à nouveau indépendant?

C’est en février 214 que Facebook a déboursé 19 milliards de dollars pour acheter WhatsApp, qui à son époque était le principale application de messagerie instantanée dans le monde, et cela depuis des années est plus élevé.

Bien que les organismes de réglementation ils ont vu de bons yeux l’achat au début, au fil des ans, il a été déterminé qu’en fait le l’achat a été de grands obstacles à la concurrence. Par conséquent, la possibilité de annuler cette acquisition donc WhatsApp et Instagram redevenir des entreprises indépendantes.

Facebook allègue dans sa défense que, n’eût été du fait qu’à l’époque la société a décidé de prendre le contrôle de ces deux sociétés, elle serait probablement ni Instagram ni WhatsApp ne seraient devenus ce qu’ils sont aujourd’hui.

Cependant, bien que les régulateurs fédéraux et étatiques veulent annuler l’achat, cette mesure ça n’arrivera pas du jour au lendemain: Si la demande réussit, elle déclenchera très probablement longue bataille juridique.