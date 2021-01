Les derniers jours ont été assez mouvementés dans le monde de la messagerie instantanée en raison de la nouvelle politique de confidentialité approuvée par WhatsApp et de l’acceptation obligatoire dans de nombreuses régions du monde (Europe exclue), dans lesquelles il était indiqué qu’elles seraient toujours partagées. plus de données d’utilisation des utilisateurs avec Facebook, sa société mère. Le mouvement du plus grand service de messagerie de la planète n’a pas tardé à provoquer un tremblement de terre.

De nombreux utilisateurs de la plate-forme ont commencé à chercher refuge dans d’autres services tels que Signal ou Telegram, et apparemment il y a eu tellement de mouvements que WhatsApp lui-même a décidé de suspendre l’entrée en vigueur de la nouvelle politique pendant un peu plus de trois mois. Maintenant Il ne s’appliquera pas à partir du 8 février mais à partir du 15 mai.

Trois mois de plus pour pouvoir faire un rapport correctement

WhatsApp indique dans un communiqué officiel qu’il a détecté beaucoup de désinformation parmi ses utilisateurs en raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle politique de confidentialité. Selon l’entreprise, son intention est de améliorer la communication et «aider tout le monde à comprendre nos principes et nos faits», se référant à ladite politique et à la fuite des utilisateurs vers d’autres plates-formes.

WhatsApp déclare une fois de plus que ni sa propre société ni Facebook, sa société mère, ne peuvent accéder aux messages envoyés entre les utilisateurs de la plateforme et que aucun enregistrement n’est conservé de la messagerie elle-même ou des appels vocaux ou vidéo qui peut être fait entre les utilisateurs. “Nous ne pouvons même pas voir vos emplacements partagés et nous ne partageons pas vos contacts avec Facebook”, a déclaré la société dans son communiqué.

“Nous revenons sur les demandes de révision et d’acceptation des nouvelles conditions. Personne ne verra votre compte suspendu ou supprimé le 8 février. Nous ferons également plus pour éliminer les informations erronées sur le fonctionnement de la confidentialité et de la sécurité. sur WhatsApp. Nous demanderons ensuite aux gens de revoir progressivement la nouvelle politique avant que de nouvelles options commerciales ne soient disponibles le 15 mai“

Ainsi, WhatsApp commencera un mouvement d’informations vers ses utilisateurs pour garantir que vos données ne seront pas partagées avec Facebook ni avec les entreprises qu’ils contactent via WhatsApp for Business. “Merci à tous ceux qui nous ont contactés et à tous ceux qui ont contribué à répandre les faits et à arrêter les rumeurs. Nous continuerons à déployer tous nos efforts pour faire de WhatsApp le meilleur moyen de communiquer en privé”, conclut WhatsApp. La nouvelle politique, cependant, ne changera pas, seule sa date d’entrée en vigueur varie: le 15 mai.

