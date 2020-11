La nouvelle ‘beta’ de WhatsApp anticipe ce que nous leur avons tous demandé … Enfin, ils auront un service client pour que quelqu’un écoute nos plaintes et transfère nos demandes!

Écrit par Damián García

Vous pouvez enfin activer les messages qui disparaissent, mais à la place nous attendons tous nouvelles importantes pour WhatsApp comme la fonctionnalité multi-appareils très demandée, une option qui prend certainement trop de temps pour démontrer la lenteur de l’équipe de développement Facebook, qui ne nous a même pas donné une date estimée pour savoir quand nous pouvons configurer le service de messagerie populaire dans plusieurs terminaux en même temps.

Dans tous les cas, il semble qu’avant, nous aurons une autre nouveauté dans WhatsApp parmi celles qui dominaient toutes les listes de demandes, et c’est que l’une des critiques les plus amères concernant le service de messagerie était son mauvaise accessibilité pour les clients et les utilisateurs, quelque chose qui, même en son temps, nous a encouragés dans Explica.co à publier des guides d’utilisation pour les personnes âgées et des tutoriels similaires qui ont pallié ce manque de service de soins spécifique.

Savoir plus: C’est le nombre astronomique de WhatsApps envoyé chaque jour

Heureusement, et comme nous l’ont dit les collègues de WaBetaInfo, toujours attentifs à informer avant tout le monde des nouvelles de WhatsApp, de la société appartenant à Mark Zuckerberg, ils ont pris le gant et Ils préparent déjà un «Centre d’aide» pour faciliter le contact avec les clients et les utilisateurs directement depuis l’application du service de messagerie.

L’option est déjà apparue dans les versions ‘Beta’ de WhatsApp pour iOS et Android de la compilation 2.20.207.3, se laissant voir dans la capture d’écran que nous vous montrons maintenant et avec un menu qui ouvrira la possibilité de contactez le service WhatsApp pour les réclamations, requêtes et suggestions:

Nous ne savons pas quand ils arriveront ou toutes ces nouvelles promises que nous attendons tant, ni ce «Centre d’aide», mais au moins nous le savons bientôt nous aurons un service client sur WhatsApp ce à quoi nous nous plaignons et demandons avec insistance qu’ils nous permettent d’utiliser leur service sur le téléphone mobile et la tablette, ou l’ordinateur, en même temps et sans limitation … Vous ne pensez pas?

Savoir plus: Le Yeti existe (sur WhatsApp) et ces stickers en sont la preuve