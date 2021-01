WhatsApp obligera ses utilisateurs à partager leurs données avec Facebook s’ils souhaitent continuer à utiliser l’application.

Écrit par Christian Collado sur WhatsApp

Vous souvenez-vous quand WhatsApp s’est assuré que la confidentialité de ses utilisateurs était l’une de ses principales priorités, et a donc temporairement arrêté de partager des données privées avec Facebook? La vérité est que WhatsApp ne se souvient pas très bien non plus.

Ou, du moins, cela semble si nous considérons la dernière mise à jour des conditions de service et de la politique de confidentialité de WhatsApp, où la société a spécifié que à partir de février de cette année, ces utilisateurs de WhatsApp qui décident ne pas partager vos données avec Facebook, ils pourraient être exclus du service de messagerie instantanée.

Soit vous partagez vos données avec Facebook, soit vous manquez de WhatsApp … sauf si vous vivez en Europe

Comme indiqué dans le avis qui informe sur les changements Dans les conditions d’utilisation du service, les mises à jour des termes font référence à des aspects tels que la façon dont WhatsApp traite les données des utilisateurs, ou la manière dont les entreprises peuvent utiliser les services Facebook. Ce changement s’appliquera d’abord à des pays comme l’Inde, et si nous lisons les conditions d’utilisation de WhatsApp dans l’Union européenne, nous constatons que l’entreprise n’a pas la possibilité d’appliquer ces mêmes mesures au sein de l’UE en raison de la loi sur la protection des données en vigueur depuis 2018.

En ce sens, il est clairement précisé que, au 8 février 2021, il sera obligatoire d’accepter les nouvelles conditions d’utilisation et la politique de confidentialité afin de continuer à utiliser WhatsApp. Sinon, la seule alternative proposée par la plateforme est de supprimer le compte WhatsApp et d’arrêter d’utiliser le service. À ce stade, cela ne devrait surprendre personne, car l’entreprise a déjà clairement indiqué ses intentions Juillet de l’année dernière.

Accepter les nouvelles conditions implique, entre autres, d’accéder partager des informations qui, en théorie, visent à «améliorer les services et les expériences en utilisant les services Facebook». Dans les données collectées, Facebook mentionne une catégorie qu’il appelle «Informations collectées automatiquement», qui contient, entre autres, «Informations sur l’utilisation et les journaux», «Informations sur l’appareil et la connexion» et «Informations sur l’emplacement» .

Mais ce ne sont pas les seules données que l’entreprise collecte et partage avec Facebook. Un coup d’œil à leurs conditions d’utilisation nous aide à voir que l’entreprise obtenir beaucoup plus d’informations sur ses utilisateurs

Les données que nous partageons avec d’autres sociétés Facebook comprennent les informations d’enregistrement de votre compte (telles que votre numéro de téléphone), les données d’exploitation, les informations relatives au service, les informations sur la façon dont vous interagissez avec les autres (y compris les entreprises ) lorsque vous utilisez nos services, des informations sur votre appareil mobile et votre adresse IP; En outre, nous pouvons partager d’autres informations comme décrit dans la section «Informations que nous recueillons» de la politique de confidentialité, ainsi que les informations que nous obtenons avec votre consentement ou un préavis.

Il ne fait aucun doute que c’est une étape de plus dans le plan de Facebook pour unifier ses principaux services et plateformes afin qu’ils agissent comme un pour les utilisateurs et les annonceurs. Il l’a déjà fait avec Instagram et Messenger, et il semble que WhatsApp ce sera la prochaine application à suivre le même chemin.