WhatsApp transférera vos données sur Facebook, que ce soit bon ou mauvais pour vous

Les utilisateurs de WhatsApp ont jusqu’à présent été en mesure de rester raisonnablement à l’abri des griffes de Facebook en matière de confidentialité. C’était étrange, si on y pense froidement, mais jusqu’à présent, surtout jusqu’à l’année dernière, les responsables du réseau social avaient maintenu un fossé très sain entre les deux services. Un obstacle qui a permis aux utilisateurs de continuer à utiliser WhatsApp même lorsque leurs réservations concernant Facebook étaient assez élevées.

Cela a commencé à changer il y a environ un an, lorsque les utilisateurs ont commencé à recevoir des notifications leur demandant s’ils autorisaient WhatsApp à partager certaines données avec Facebook. A cette occasion, oui, les utilisateurs avaient la possibilité de ne pas autoriser ce transfert de données, et bien que Facebook n’ait jamais donné de données sur le nombre d’utilisateurs qui avaient autorisé ce mouvement de données entre les deux plateformes. Le fait qu’elle soit facultative a donné beaucoup de légitimité à cette action.

Cependant, comme rapporté aujourd’hui par Wccftech, certains utilisateurs de WhatsApp sur Android ont commencé à recevoir une notification dans lequel WhatsApp informe ces utilisateurs des modifications de la politique de confidentialité. Plus précisément, ledit avis informe de trois changements par rapport à la façon dont il traite (ergo, comment il transfère) vos données à des tiers, en particulier Facebook. Voici la partie la plus pertinente de cet avis:

«Les informations que nous partageons avec les autres sociétés Facebook comprennent les informations d’enregistrement de votre compte (telles que votre numéro de téléphone), les données de transaction, les informations relatives au service, les informations sur la façon dont vous interagissez avec les autres (y compris les entreprises) lorsque vous utilisez nos Services, les informations sur les appareils mobiles, votre adresse IP et peuvent inclure d’autres informations identifiées dans la section Politique de confidentialité intitulée «Informations que nous recueillons» ou obtenues par notification ou sur la base de votre consentement. »

La politique de confidentialité mise à jour met également en évidence la manière dont les autres sociétés Facebook utiliseront les informations collectées à partir de WhatsApp.

Aidez à améliorer l’infrastructure et les systèmes de livraison. Comprenez comment nos services ou les leurs sont utilisés. Promouvoir la sûreté, la sécurité et l’intégrité grâce aux produits des entreprises Facebook, par exemple, les systèmes de sécurité et anti-spam, les menaces, les abus ou les activités qui enfreignent les lois. Améliorez leurs services et vos expériences en les utilisant, comme faire des suggestions pour vous (par exemple, des amis ou des contacts de groupe ou du contenu intéressant), personnaliser les fonctionnalités et le contenu, vous aider à effectuer des achats et des transactions, et vous montrer des publicités et des offres pertinentes via des produits des entreprises Facebook. Fournissez des intégrations qui vous permettent de connecter vos expériences WhatsApp avec d’autres produits de l’entreprise Facebook. Par exemple, vous permettre de vous connecter avec votre compte Facebook Pay pour payer des produits ou services sur WhatsApp ou vous permettre de discuter avec vos amis via d’autres produits d’entreprises Facebook, tels que Portal, via votre compte WhatsApp.

Étant donné que le média qui publie cette nouvelle est situé au Canada, c’est-à-dire en dehors de l’Union européenne, il sera encore nécessaire de voir si ce changement a finalement un effet juridique dans notre juridiction et, par conséquent, si cet avis commence à être affiché également pour Utilisateurs européens. Quoi qu’il en soit, il semble que cette fois Facebook va imposer cette mesure à tous les utilisateurs de WhatsApp, qu’il n’y a pas de place pour le choix.

Il est clair que c’était, depuis le début, l’objectif de Facebook lors de l’acquisition de WhatsApp. Qu’ils n’aient pas franchi cette étape jusqu’à présent est le plus surprenant, mais tôt ou tard, cela devait arriver. Et c’est la raison pour laquelle d’autres voies de monétisation, telles que les publicités que Telegram va bientôt commencer à diffuser, sont sans aucun doute beaucoup plus respectueuses de la vie privée. Oui, bien que Telegram ait également d’autres problèmes à cet égard.