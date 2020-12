WhatsApp fonctionne sur une fonction avec laquelle vous pouvez facilement convertir vos audios en podcasts.

Écrit par Dídac Dalmases sur WhatsApp

Faites-vous partie de ceux qui envoient des audios même dans la salle de bain? Eh bien, vous aimerez le savoir WhatsApp prépare une fonction pour vous Avec lequel vous pouvez facilement partager vos divagations, transformant vos notes vocales en podcasts divertissants que vous pouvez télécharger directement sur plates-formes comme Spotify ou iVoox.

Une nouvelle fonctionnalité actuellement Développement mais cela va certainement révolutionner la façon dont nous utilisons l’application.

Profitez de vos longs audios pour lancer votre propre podcast

Tel que rapporté par WABetaInfo, un média spécialisé dans tout ce qui concerne fuites et actualités de l’application de messagerie populaire, la prochaine version bêta de WhatsApp, version 2.20.207.22, inclura la possibilité de télécharger les audios que nous envoyons sur les plateformes de podcast De manière directe.

Alors quand on t’envoie un long audio quelqu’un pour qui nous pouvons utiliser le même enregistrement créer notre propre podcast sur les principales plates-formes. Simplement, une fois que nous avons envoyé l’audio, WhatsApp nous montrera une option appelée «Télécharger en tant que podcast» avec laquelle nous pouvons choisir sur quelle plateforme télécharger l’audio. Notez que il faudra avoir un compte créé sur la plateforme correspondante afin de lier votre futur podcast avec WhatsApp.

Savoir plus: Envoyer des audios depuis WhatsApp sans toucher le mobile est désormais possible

L’avantage de cette fonction est qu’elle nous donne la possibilité de partager avec le monde pensées et opinions qui autrement resteraient dans un seul chat WhatsApp. De plus, en convertissant les notes vocales en podcasts, elles seront plus facilement partageables via la propre application de la plateforme, sans compter que cela ouvre également tout un monde pour la monétisation de nos audios.

Pour le moment, cette nouvelle fonctionnalité WhatsApp n’est compatible qu’avec Ivoox et Spotify, bien qu’il faille s’attendre à ce que lorsque la fonction voit la lumière ce printemps plus de plates-formes sont disponibles.