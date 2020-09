WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour augmenter la sécurité de WhatsApp Web. La version pour les systèmes de bureau du service de messagerie populaire ajouterait, selon des informations récentes, une option pour s’identifier en lisant l’empreinte digitale de l’utilisateur.

La plate-forme, propriété de Facebook, n’a pas actuellement sa propre version de bureau. Au lieu de cela, il est nécessaire de scanner un code QR via l’application mobile pour accéder à la session Web. Cependant, cela pourrait poser des problèmes de sécurité spécifiques pour certains utilisateurs, comme le fait qu’un tiers, via un bref accès à leur téléphone, démarre une session sur WhatsApp Web.

Le processus est certainement rapide, donc toute personne ayant accès à un téléphone déverrouillé ou connaissant le code de sécurité peut le faire en quelques secondes. Bien que ce ne soit certainement pas une situation qui pourrait être considérée comme régulière, en termes de sécurité, il est toujours conseillé de faire deux pas en avant afin de se couvrir contre les problèmes ou risques potentiels liés aux informations privées et personnelles des utilisateurs.

Une plus grande sécurité du smartphone lui-même

Selon le portail spécialisé WABetaInfo, la firme travaille actuellement sur une fonction qui résoudrait les problèmes décrits. Ce serait possible grâce au soleilicitude de l’empreinte digitale de l’utilisateur via le téléphone lui-même lors de la connexion à WhatsApp Web. De cette façon, non seulement le code QR devrait être scanné, mais le propriétaire du smartphone devrait vérifier positivement qu’il est celui qui veut accéder à l’outil.

Comme expliqué à partir du support susmentionné, « la fonction est en cours de développement et sera disponible dans une future mise à jour », il n’y a donc toujours pas de calendrier pour sa mise en œuvre. Il n’est pas non plus précisé si ce sera obligatoire ou si l’utilisateur aura le pouvoir de décider d’activer ou non ladite méthode.

De même, les options pour d’autres types de méthodes d’authentification, telles que la numérisation de visage, ne sont pas mentionnées. Ceci est présent dans de nombreux smartphones aujourd’hui, donc l’option pourrait être adaptée au mode prédominant de déverrouillage de l’appareil.

