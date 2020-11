La version héritée de Microsoft Edge a très peu de vie devant nous, et la décision prise par Facebook concernant WhatsApp Web en est un autre exemple. Évidemment, et contrairement à d’autres développements, tels que Flash, le navigateur vétéran arrivera en 2021, et probablement aussi jusqu’en 2022, mais si l’on regarde plus loin, il est difficile d’imaginer que Microsoft décide de maintenir le support de logiciels dont le cycle de vie, sauf dans des contextes très spécifiques, est déjà arrivé à son terme.

Et compte tenu de cette circonstance, et il faut comprendre qu’à la fois en raison du travail supplémentaire impliqué dans la maintenance d’une version spécifique pour celle-ci, et en raison des problèmes de sécurité possibles qui pourraient survenir à l’avenir, Facebook a décidé d’agir de manière exhaustive et, comme nous le lisons dans Softpedia, a choisi de faire du Web WhatsApp, la version navigateur du service de messagerie populaire, arrêter de travailler sur la version héritée de Microsoft Edge.

C’est, sans aucun doute, une démarche logique, Microsoft a longtemps opté pour Edge Chromium (un nouveau développement de Microsoft Edge basé sur le moteur Chrome) et, par conséquent, tous les services accessibles depuis le Web doivent faire le saut de l’ancienne version à l’actuelle. Ce mouvement que WhatsApp Web a fait n’est que le prologue de ce que beaucoup d’autres feront dans les mois à venir.

Maintenant bien, Était-ce un changement quelque peu prématuré? Je veux penser que Facebook, pour prendre cette décision, aura analysé les données d’accès au Web WhatsApp à partir des différents navigateurs, et aura vérifié que le nombre d’utilisateurs qui accèdent au service via Edge Chromium est minimal. Si nous analysons les dernières données publiées par NetMarketShare, nous voyons qu’il attribue une part de marché de 7,75% à Edge, tandis que StatCounter la réduit à 5,83%. Le problème est que dans les deux cas, il n’y a pas de distinction entre Edge legacy et Edge Chromium.

Il est probable que, dans de nombreux cas d’utilisateurs qui restent dans Edge Legacy, cela soit dû à une simple paresse, et dans ce type de cas Il est apprécié que des services tels que WhatsApp Web agissent en “poussant” les utilisateurs pour mettre à jour votre logiciel. Cependant, et c’est précisément la raison pour laquelle Microsoft maintient la version Legacy, il y a des utilisateurs qui, pour des raisons de compatibilité, doivent conserver l’ancienne version. Et je vais vous en dire plus, cela peut vous surprendre, mais dans l’environnement de l’entreprise, il y a des travailleurs qui utilisent encore Internet Explorer. Oui, vous avez bien lu.

La raison en est qu’à l’époque, leurs entreprises ont acquis des développements (dans de nombreux cas adaptés) qui ne sont compatibles qu’avec Internet Explorer, et il en va de même pour Microsoft Edge Legacy. Il est évident que ces entreprises devraient mettre à jour leurs logiciels, mais si l’on parle de développements qui coûtent des centaines de milliers voire des millions d’euros, on comprend pourquoi ils les étirent de cette manière. Et c’est dans ce contexte, dans celui de la compatibilité, que la décision web WhatsApp peut nuire à certains utilisateurs.

Attention, ce n’est pas un avis personnalisé, c’est juste que je me demande ce qui a incité Facebook à éliminer la compatibilité Web de WhatsApp avec Edge ChromiumÉtait-il vraiment nécessaire d’agir si vite à cet égard?