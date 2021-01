La prise en charge multi-appareils de WhatsApp est l’une des grandes nouveautés auxquelles nous nous attendons dans l’application de messagerie populaire en 2021. Nous ne savons toujours pas exactement comment cela fonctionnera, bien que l’idée soit simple: le même compte WhatsApp sur plusieurs appareils en même temps. Selon les dernières fuites, jusqu’à quatre appareils.

Nous savons que Facebook travaille depuis des mois sur le support multi-appareils dans WhatsApp et, apparemment, nous n’aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour le tester. Comme l’a révélé WaBetaInfo, Les prochaines versions bêta de WhatsApp vous permettront de tester le Web WhatsApp multi-appareils, sans avoir besoin de garder le mobile connecté.

WhatsApp Web sans avoir le mobile connecté

Actuellement, WhatsApp ne peut être utilisé que sur un seul appareil, généralement un mobile. Il est également possible de discuter depuis n’importe quel navigateur ou PC, avec WhatsApp Web et la version pour le bureau, mais cela ne fonctionne pas indépendamment, mais synchronisé depuis le mobile. C’est-à-dire, Ils ont besoin que vous gardiez votre mobile allumé et connecté au réseau.

C’est là que se trouve la principale différence avec le mode multi-appareils de WhatsApp, qui permettrait au même compte WhatsApp d’être utilisé sur plusieurs appareils en même temps et indépendamment. Les rumeurs de cette nouveauté sonnaient depuis 2019 et, deux ans plus tard, nous serions très près de pouvoir enfin essayez WhatsApp multi-appareils.

WaBetaInfo a pu trouver un écran dans la dernière version bêta de WhatsApp avec lequel vous pouvez tester la version bêta Web de WhatsApp “sans avoir à garder votre téléphone connecté“Apparemment, un bouton de test sera inclus dans la section Web de WhatsApp, et le mode actuel, synchronisé, ou le nouveau, peut être utilisé indépendamment.”

Certaines informations supplémentaires sont également incluses à cet égard, indiquant à nouveau que WhatsApp peut être utilisé dans jusqu’à quatre appareils différents, afin que vous puissiez utiliser WhatsApp Web sur le PC, l’application native et le portail, sans avoir le mobile connecté.

Il est indiqué, oui, que certaines fonctions pas encore disponible dans cette version bêtaIls viendront plus tard: archiver et désactiver les chats, supprimer les chats et les appels de ces appareils “compagnons”. Nous n’avons toujours pas de date à laquelle WhatsApp activera cette version bêta bien que, étant donné que tout semble assez prêt, cela pourrait être juste au coin de la rue.

Via | WaBetaInfo

Partagez WhatsApp Web multi-appareils, sans avoir le mobile, il peut être testé dans les futures versions bêta

Thèmes de communication et de messagerie