Bien que WhatsApp soit le plus couramment utilisé sur les appareils mobiles, des applications de bureau sont également disponibles, ainsi qu’une application Web. Cependant, comme le service de messagerie est (pour le moment, du moins) lié à votre numéro de téléphone, vous devez toujours avoir votre combiné à proximité pour vous authentifier avant de pouvoir vous connecter sur un PC ou un ordinateur portable.

La méthode d’authentification actuelle consiste à utiliser l’appareil photo de votre téléphone pour scanner un code QR à l’écran afin d’accéder à votre compte. Si c’est quelque chose que vous trouvez dérangeant ou irritant, vous serez heureux d’apprendre que cela pourrait être sur le point de changer.

Bien que la méthode actuelle de connexion aux applications Web et de bureau via un code QR ne soit pas vraiment encombrante, cela signifie que vous devez retirer vos mains de la souris et du clavier, prendre votre téléphone, puis aligner le code avec l’objectif de votre appareil photo.

Dans la dernière version bêta de l’application WhatsApp pour Android, cependant, WABetaInfo a repéré des références qui montrent que la possibilité de se connecter à l’aide de votre empreinte digitale n’est peut-être pas loin.

Posé-décollé

Cette nouvelle façon de se connecter aux applications Web et de bureau de WhatsApp présente des avantages importants. Premièrement, il est beaucoup plus sécurisé et élimine le risque que quelqu’un trouve votre téléphone et se connecte à votre compte. Deuxièmement, c’est beaucoup plus rapide car toucher simplement votre téléphone est beaucoup plus rapide et plus pratique que de devoir le prendre avec son appareil photo.

Il est difficile de dire quand (ou même si) cette fonctionnalité sera déployée à tous les utilisateurs de WhatsApp, mais nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.