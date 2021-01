WhatsApp est l’une des applications qui ne manque pas dans presque tous les mobiles au monde. Oui, il y a beaucoup de concurrence dans le secteur des applications de messagerie, mais c’est un fait que c’est la plus pionnière et qu’elle continuera pendant longtemps. Mais cela ne veut pas dire qu’il est parfait et à Menlo Park, ils étudient les moyens pour qu’il atteigne plus d’utilisateurs et qu’ils se sentent à l’aise avec. Pour cette raison, il fonctionne dans de nouvelles fonctions, parmi lesquelles celle de utilisez WhatsApp Web sans avoir besoin d’un mobile actif.

Actualités WhatsApp Web en vue

En ces temps, il est difficile de trouver des applications génériques qui n’ont pas de version multi-appareils. Autrement dit, il existe des applications qui fonctionnent bien sur votre appareil natif, mais il y en a d’autres qui peuvent fonctionner sur d’autres plates-formes afin de ne pas perdre de vue les notifications qu’elles vous envoient. Certaines ne sont pas des applications en soi, comme c’est le cas de celle que nous allons vous présenter ci-dessous.

Et est-ce que si vous utilisez WhatsApp sur votre smartphone, vous pouvez utiliser sa version du navigateur Web WhatsApp. Il est très confortable à utiliser, mais il a une chose que de nombreux utilisateurs prennent en tête et c’est son système de synchronisation. Et c’est là que Facebook travaille pour apporter à ses utilisateurs une excellente nouvelle que nous verrons bientôt.

Suite au compte de Wabetainfo, l’entreprise est à l’origine du développement d’une fonction qui dissocie le téléphone de votre activité sur d’autres appareils. En d’autres termes: vous pouvez utiliser WhatsApp Web même si votre mobile est éteint. Ceci est important car jusqu’à présent il fallait oui ou oui le terminal avec couverture ou batterie pour utiliser la fonction navigateur.

Les données ont été trouvées dans la dernière version d’essai de l’application pour les téléphones Android. Cela ne veut pas dire que les utilisateurs de la pomme mordue n’auront plus accès à cette fonctionnalité à l’avenir. Bien au contraire, bien qu’il soit possible que si les tests sont bons, ils sortent en premier sur les téléphones dotés du logiciel Google.

Enfin quelque chose de stable dans un WhatsApp pour tablettes

Vous pensez peut-être que cela ne vous affecte pas beaucoup en tant qu’utilisateur de WhatsApp pour smartphones, ou un peu si vous utilisez la version Web. Pour ceux qui ont une tablette de n’importe quel système, ce sera une grande avancée. Jusqu’à présent, l’application de messagerie n’était pas présente dans les versions pour les grands appareils tactiles et la seule option était de passer par le navigateur et de se conformer à l’état du mobile. Par conséquent, nous verrons très bientôt une amélioration dans ce domaine.