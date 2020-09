Whoopi Goldberg demande aux parcs à thème Disney de construire un Panthère noire Expérience Wakanda pour honorer Chadwick Boseman. Cette déclaration intervient quelques jours après la nouvelle de la mort tragique de Boseman. Comme la plupart des fans de Marvel le savent, Wakanda est un pays caché en Afrique qui possède des armes et une technologie avancées dans l’univers cinématographique Marvel.

Boseman est récemment décédé après une bataille de 4 ans contre le cancer du côlon. L’acteur s’est fait connaître pour son travail dans des biopics tels que 42 et Get on Up, mais il a acquis une reconnaissance mondiale pour son travail en tant que T’Challa dans Black Panther et une poignée d’autres films dans le MCU. Black Panther, qui a rapporté 1,3 milliard de dollars, a été félicité non seulement pour avoir apporté de la diversité au MCU, mais aussi pour aborder les thèmes de la race et célébrer la culture noire. En fait, Black Panther se classe actuellement dans le top 20 des films les plus rentables de tous les temps, ce qui n’a jamais été réalisé par un film dirigé par une distribution principalement noire. Depuis sa mort, beaucoup ont trouvé des moyens d’honorer Boseman et Goldberg a présenté une idée à Disney.

En relation: Chadwick Boseman: Pourquoi l’acteur Black Panther était un héros de la vie réelle

Goldberg s’est tourné vers les réseaux sociaux pour demander à Disney de créer une expérience Wakanda à la fois à Disney World et à Disneyland. Cela permettrait non seulement de reconnaître Boseman mais aussi l’importance de Black Panther dans les communautés noires. Le tweet original de Goldberg peut être lu ci-dessous:

Dans le tweet de Goldberg, elle mentionne que les parcs Disney pourraient se passer d’une autre attraction Frozen, ce qui est un bon point à souligner. Disney a fait des progrès ces dernières années en matière de diversité, mais pendant des décennies, la société s’est concentrée sur les personnages blancs. En fait, ils n’ont pas présenté de princesse Disney noire avant la sortie de Princess and the Frog en 2009. Pour de nombreux membres de la communauté noire, Black Panther a été leur première expérience à se voir correctement représentés dans un projet de cette envergure. une expérience dans les parcs Disney serait probablement tout aussi appréciée.

La déclaration de Goldberg fait suite à l’ouverture récente de certains parcs Disney dans le monde. Construire une expérience Wakanda pourrait certainement être une idée intéressante étant donné les paysages visuellement époustouflants montrés dans le film. Cependant, si Disney décide de faire de cette idée une réalité, il faudra un certain temps avant que la construction ne commence. Il a été rapporté en mars que Disney perdait 20 millions de dollars par jour en fermant ses parcs à thème en raison du coronavirus, ils hésiteront donc probablement à construire une énorme expansion dans l’un de leurs parcs. Cela étant dit, les fans de Marvel adoreraient avoir l’opportunité d’être immergés dans Panthère noire‘s Wakanda, et la construction de cette attraction serait une excellente façon d’honorer Boseman.

Prochain: Black Panther Star Danai Gurira se souvient que Chadwick Boseman a fait en sorte que tout le monde se sente aimé

Source: Whoopi Goldberg