Il existe de nombreuses façons d’accéder à Internet. À la maison, nous pouvons utiliser le WiFi LAN (WLan) ou la connexion filaire de type Ethernet. En dehors de la maison, la 4G LTE reste confortable et polyvalente, tandis que l’alternative aux précédentes vient avec l’utilisation de la connexion satellite.

Mais il existe un autre moyen de remédier à l’absence d’un des composants précédents. Une ampoule s’est-elle allumée? On parle du réseau public qui s’est récemment concrétisé avec l’arrivée du Wifi gratuit. Promu par le MISE (Ministère du Développement Economique), il se configure comme une option valable pour la relance numérique du pays qui voit la participation des communes et des citoyens résidents et visiteurs qui n’ont pas à faire est de créer leur propre profil. Découvrons comment cela fonctionne et que faire.

WiFi gratuit: adieu la ligne domestique et les offres 4G avec TIM, WindTre, Vodafone, Iliad et MVNO

Le projet est actif dans 3158 communes avec 4469 points d’accès et 357725 personnes connectées Piazza WiFi Italie il a commencé dans les zones d’Amatrice et de la fracture numérique jusqu’à d’autres sites et établissements publics tels que les hôpitaux. En effet, pendant la période de l’urgence sanitaire, INFRATEL SPA a pris en charge l’installation de 5 000 hotspots supplémentaires au sein des hôpitaux.

Le nouveau système d’infrastructure est à un stade avancé de développement qui place l’Italie sur un pied d’égalité avec l’Europe en termes de croissance numérique. Les utilisateurs n’ont besoin que d’un nouveau application gratuite à télécharger pour Android et iOS. Une fois cela fait, un profil simple est créé à travers lequel la connexion a lieu qui déverrouille le réseau accessible dans toutes les zones du Bel Paese. Le travail se poursuit et de nouveaux fonds sont sur le point d’arriver. Votre municipalité pourrait être la prochaine à recevoir la ligne sans fil sans frais. Restez connectés pour plus de nouvelles.