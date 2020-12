Après plus d’un an et demi depuis l’annonce, et après avoir activé divers tests avec des serveurs localisés, le League of Legends: Rift sauvage Il est désormais disponible pour tous les utilisateurs disposant d’un Android. Allez simplement sur le Google Play Store et téléchargez le nouveau jeu.

Peu de jeux accumulent autant d’utilisateurs sur les ordinateurs que le fameux LoL, le MOBA presque par excellence qui a élevé Riot Games au «sommet» des développeurs mondiaux. Protagoniste incontesté de l’esport, League of Legends a marqué les mobiles comme la prochaine grande arène de confrontation. Et le jour est venu: vous pouvez désormais télécharger Wild Rift, la version adaptée aux smartphones de la Lol. Et ne pensez pas que parce qu’il est adapté aux téléphones mobiles, il perd des capacités, que le nouveau titre conserve les caractéristiques concurrentielles qui l’ont rendu célèbre.

Parfaitement adapté aux écrans mobiles

Comme nous l’avons dit, plus d’un an et demi de développement plus tard, du moins depuis que ledit développement était connu, League of Legends: Wild Rift est déjà parmi nous et sans avoir besoin d’effectuer des “ astuces ” pour accéder aux serveurs, via VPN. RIOT Games a lancé un accès public en permettant l’installation et l’accès aux serveurs dans une grande partie du monde. Le succès n’a pas été long à venir: il vient de sortir et accumule déjà plus de 10 millions de téléchargements sur Google Play Store; avec une moyenne de 4,6 étoiles, tout un exploit.

La popularité de LoL est le principal responsable du succès initial, ainsi que de l’excellente adaptation du jeu aux écrans mobiles. Les développeurs ont fait un excellent travail d’adaptation, un travail qui garantit la meilleure expérience À la fois pour ceux qui sont nouveaux dans League of Legends et ceux qui ont l’expérience de la version informatique.

Comme cela arrive généralement, ce n’est pas un jeu léger: plus de 1,5 Go d’espace est nécessaire sur le mobile. Il est important de prendre cela en compte car son installation avec des données mobiles peut ruiner le tarif. Et pas seulement à cause des données que League of Legends: Wild Rift a besoin de télécharger, mais aussi à cause du gameplay lui-même: en tant que MOBA qu’il soit, L’accès à Internet est indispensable pour y jouer.

Wild Rift est bien plus qu’une adaptation aux mobiles: il s’agit d’un saut de plateforme sans perdre un peu d’essence en cours de route, ni de gameplay

Le jeu est parfaitement adapté aux écrans mobiles, les graphismes sont d’excellente qualité, Riot Games a réussi à le faire fonctionner sur un grand nombre de téléphones (même sur le milieu de gamme un peu serré), tous les textes sont traduits en espagnol et comprennent également des voix dans cette langue. L’ensemble propose une facture au niveau des attentes.

Après le tutoriel obligatoire, quelque chose de long pour que les moins initiés puissent se plonger dans les particularités de Lol, le jeu se déroule avec tout son potentiel offrant des batailles en ligne en temps réel, la possibilité de jouer avec des amis et contre eux, il offre une énorme quantité d’options amélioration et accès gratuit à l’expérience complète. Vous n’avez pas besoin de dépenser de l’argent pour gravir les échelons.

Amusant, avec une grande qualité graphique et 100% reconnaissable

Comme toutes les conversions mobiles provenant de machines de bureau, Wild Rift a gardé certaines réserves pour le LoL le plus fidèle. Et il faut dire qu’ils n’étaient pas fondés: l’expérience de jeu est au même niveau. Oui, il y a des différences dues principalement aux commandes du jeu, adapté aux écrans tactiles. Les scènes sont également un peu plus petites, le tout sans perdre de charisme en cours de route. Comme Iván Peñalba, un joueur expérimenté de League of Legends depuis le début du jeu, nous l’a dit, «c’est comme s’ils avaient décidé de créer le même jeu, mais conçu pour mobile».

Personnages LoL reconnaissables, chargés de stratégie, héros sélectionnables, grand catalogue d’améliorations disponibles, système de niveau compensé, possibilité de jouer contre l’IA, League of Legends: Wild Rift vous permet de créer des jeux PvP collaboratifs, le catalogue d’armes est écrasant, il s’adapte très bien à tous les joueurs, peu importe leur expérience, maintient une faible difficulté d’entrée et évolue en tant que joueur il évolue également.

Wild Rift nous semble être un grand succès, c’est sans aucun doute l’un de ces jeux qui brouillez les frontières entre les téléphones portables et les ordinateurs. Et c’est aussi la confirmation qu’un smartphone est parfaitement valable pour les compétitions de plus haut niveau: d’après notre expérience, et après les excellentes notes que nous avons connues, League of Legends: Wild Rift aspire à être le joyau de l’esport pour smartphones.

League of Legends: Wild Rift est désormais disponible pour tous ceux qui souhaitent se rapprocher du légendaire LoL, quelle que soit leur expérience antérieure avec les MOBA. Pas de publicité, les achats intégrés ne sont pas indispensables et il n’y a aucun problème pour trouver des jeux: les serveurs sont chargés de joueurs sans problèmes de connexion ou de stabilité du réseau. La qualité même du titre vaut la peine d’être appréciée.

League of Legends: Rift sauvage