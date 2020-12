Fans de League of Legends, vous avez de la chance: LoL arrive sur mobile grâce au nouveau League of Legends: Wild Rift.

Écrit par Christian Collado

League of Legends a déjà sa version mobile. Bien que cela ait pris du temps, les gens de Riot Games ont tenu leur promesse et ont décidé de célébrer le League of Legends: lancement de Wild Rift, une version modifiée du MOBA classique, désormais disponible sur les appareils Android et iOS.

Wild Rift maintient en grande partie le mécanique et univers de League of Legends, et le combine avec un expérience optimisée pour les mobiles –Bien qu’il soit également disponible sur consoles–. Ainsi, il nous propose batailles multijoueurs 5 vs. 5 tout comme nous en avons l’habitude dans League of Legends, maintenant avec jeux plus rapides et quelques commandes adaptées aux écrans tactiles.

League of Legends: Wild Rift est maintenant téléchargeable sur Android

Comme d’habitude dans l’univers LoL, dans Wild Rift nous devons choisissez notre champion avant d’aller au combat, en examinant le les compétences et la dextérité de chacun d’eux.

Quand il s’agit de jouer, ce sera possible former des duos, des trios ou même des équipes entières de cinq membres avant de jouer. Chaque jeu en aura un durée proche de 20 minutes, et le but sera détruire le lien de base ennemi après avoir détruit les barrières défensives et empêché l’équipe rivale de faire de même à notre base.

League of Legends: Wild Rift est un Jeu gratuit. Par conséquent, vous pouvez télécharger et jouer totalement gratuitement, bien qu’il contienne des éléments de paiement allant de 3,49 à 109,99 euros par élément. Cependant, de Riot Games, ils nous assurent que pas besoin de payer pour progresser dans le jeu ou pour rendre nos champions plus forts.