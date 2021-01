LoL: Wild Rift présente la saison 2021

Le jeu mobile League of Legends: Rift sauvage a annoncé ses premières nouveautés pour la saison 2021 avec le nouveau champion LoL. La bêta ouverte régionale arrivera dans les Amériques en mars dans le but de mettre le jeu entre les mains du plus grand nombre de joueurs possible, tout en publiant un nouveau contenu, axé principalement sur les événements.

La première saison officielle classée de LoL: Wild Rift débutera la semaine prochaine, et tout comme aux débuts de LoL pour PC, cette version du jeu pour mobile et console comportera une moyenne de deux nouveaux champions par mois tout au long de 2021. De cette façon, les premiers champions ont été anticipés: Katarina et Rammus, et la mise à jour du Dr Mundo.

Enfin, Riot Games a expliqué que “de la même manière que League of Legends pour PC, Wild Rift est un jeu compétitif avec une complexité et une profondeur avec des points forts qui caractérisent les bons sports” à travers John Needham, axé sur l’eSport du développeur. “Il est encore très tôt, mais nous sommes ravis d’apporter notre passion et notre dévouement à l’esport mobile”, précisant que l’intention est d’amener Wild Rift aux compétitions professionnelles.

