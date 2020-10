LoL pour mobile exécute des tests sur ses serveurs asiatiques. Voulez-vous y accéder? Nous vous apprenons à installez League of Legends: Wild Rift sur votre mobile afin que vous puissiez jouer à vos premiers jeux en ligne.

Peu de jeux sont aussi attendus que League of Legends: Wild Rift. La version mobile de LoL a été dévoilée il y a plus d’un an, puis elle est officiellement arrivée sur le Google Play Store sous la forme d’une pré-inscription. Son lancement stable et officiel est prévu début 2021, mais actuellement, il peut être testé en version bêta dans une poignée de pays asiatiques. Puisque la version bêta est ouverte, tout le monde peut y accéder; à condition que quelques étapes précédentes soient prises, VPN via.

Installez League of Legends avec ses fichiers de téléchargement

Le Google Play Store continue de marquer le jeu comme pré-inscription, vous ne pouvez donc pas télécharger League of Legends: Wild Rift à partir de là. Les fichiers APK sont disponibles sur des pages comme Apk Mirror, mais ils ne fonctionnent pas non plus: puisque le jeu doit télécharger plus de 1,5 Go de données, cela détecte que le téléchargement n’a pas été effectué à partir d’un magasin valide et donne une erreur. Par conséquent, la seule façon d’exécuter LoL sur votre mobile est d’installer le jeu avec ses fichiers OBB (données d’installation) à l’aide d’un fichier XAPK. L’application Apk Pure facilite le processus.

Apk Pure est une alternative bien connue à Google Play qui offre toutes sortes d’applications et de jeux gratuits en toute sécurité. Votre catalogue est fiable. Et il dispose d’une application qui donne non seulement accès audit catalogue, mais facilite également l’installation des XAPK complets. Comme celui de League of Legends: Wild Rift, le jeu à portée de main.

Le processus pour que vous puissiez télécharger, installer et lire LoL sur votre Android est le suivant:

Téléchargez le fichier depuis le magasin Apk Pure et installez-le sur votre Android. Ouvrez la boutique et recherchez le jeu en question, League of Legends: Wild Rift. Cliquez sur télécharger. Comme il est de 1,7 Go, cela prendra beaucoup de temps. Une fois téléchargé, cliquez sur installer: vous devez donner l’autorisation d’installation d’Apk Pure.

C’est au tour d’utiliser un VPN pour simuler l’un des pays où LoL est en beta. Notre recommandation est Express VPN: il est de grande qualité et offre une semaine gratuite avec un seul compte de messagerie. Suffisant. Ouvrez-le et choisissez «Japon». Une fois que vous vous êtes connecté au Japon via Express VPN, ouvrez League of Legends: Wild Rift et laissez-le mettre à jour les fichiers. Au moment de la connexion, vous devez ouvrir un compte secondaire pour être associé à la région bêta actuelle, le Japon. Enregistrez-en un nouveau dans l’option Riot. Une fois le compte créé, connectez-vous: vous devriez déjà avoir accès à League of Legends: Wild Rift.

Une fois le processus de démarrage terminé, vous n’aurez plus besoin du VPN: tant que vous êtes connecté, vous entrerez directement dans le jeu quel que soit votre emplacement IP. Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que les serveurs sont limités: Vous pouvez accéder à League of Legends: Wild Rift et ceux-ci sont en cours de maintenance. Vérifiez sur cette page l’état de l’accès en ligne au jeu.

Partager Comment télécharger League of Legends: Wild Rift sur votre Android et jouer à la version bêta