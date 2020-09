Les fans de la sitcom des années 90 «The Fresh Prince of Bel-Air» souhaitent une réunion spéciale depuis des années.

Aujourd’hui, 30 ans jour pour jour après le lancement de l’émission sur NBC, Will Smith s’est rendu sur Instagram et a confirmé qu’une spéciale de réunion arriverait sur HBO Max à un moment donné dans le futur.

La réunion mettra également en vedette Janet Hubert-Whitten qui a joué l’original tante Viv.

Will Smith a annoncé aujourd’hui une prochaine réunion The Fresh Prince of Bel-Air qui devrait faire ses débuts sur HBO Max dans un proche avenir. Prenant sur Instagram, Smith a publié une photo de la distribution originale, y compris Alfonso Ribeiro (Carlton), Karyn Parsons (Hillary), Tatyana M. Ali (Ashley), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (Vivian) et Jazz.

Le plus intriguant est que Smith a également publié une photo de lui en train de bavarder avec Janet Hubert-Whitten, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de tante Viv originale. Le couple n’a jamais eu la meilleure relation de travail – c’est pourquoi elle a quitté la série après la troisième saison – et aurait été en désaccord pendant des années depuis.

«Il n’y aura jamais de retrouvailles», a déclaré Hubert-Whitten il y a quelques années, «car je ne ferai jamais rien avec un (juron) comme Will Smith. Ce truc de retrouvailles constantes ne se produira jamais de ma vie à moins qu’il n’y ait des excuses, dont il ne connaît pas le mot. «

Eh bien, apparemment, ils ont fait amende honorable et nous verrons enfin une réunion spéciale que les fans réclament depuis des années.

Les publications Instagram de Smith peuvent être consultées ci-dessous. Comme vous le verrez, il est remarquable que personne dans la distribution ne semble avoir beaucoup vieilli. Même Geoffrey a à peu près la même apparence à 72 ans qu’à 42 ans.

Soit dit en passant, il n’est pas surprenant que les retrouvailles aient lieu sur HBO Max par opposition à Netflix ou NBC. Rappelez-vous que The Fresh Prince est largement absent de toutes les principales plateformes de streaming depuis des années. C’est, bien sûr, jusqu’à ce que HBO Max arrive. Et vu que HBO Max commence à peine à démarrer, il est logique de créer une émission de retrouvailles très attendue.

Dans le même ordre d’idées, HBO Max travaille également sur un spécial de réunion d’amis. Cette spéciale particulière, cependant, a été repoussée en raison du coronavirus. Le tournage spécial devait initialement être tourné le mois dernier et il n’y a aucune indication sur le moment où le tournage pourrait réellement commencer.

Enfin, il convient de noter que ce n’est pas la seule nouvelle de Fresh Prince que nous ayons vue ces derniers jours. Plus tôt cette semaine, Will Smith a confirmé un redémarrage spectaculaire de la série originale basée sur une vidéo virale qui a fait le tour l’année dernière.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.