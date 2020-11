Il y a quelques jours, nous avons vu que la mise à jour de Windows 10 mai 2020 posait des problèmes, et aujourd’hui nous avons pu confirmer que Windows 10 20H2 (mise à jour de novembre 2020) non seulement Il n’est pas arrivé sans erreursau contraire, cela donne à certains utilisateurs de gros maux de tête.

Selon le géant de Redmond, la mise à jour de Windows 10 20H2 est à l’origine de deux erreurs graves qui provoquent deux échecs critiques. Nous allons les voir en partie pour mieux comprendre la situation dans laquelle se trouve actuellement cette mise à jour, bien que j’avance déjà ce que je vous ai dit à d’autres occasions, il vaut mieux reporter les mises à jour semestrielles jusqu’à ce que nous soyons totalement sûrs qu’elles ont été “dûment polies », Et ce n’est jamais une bonne idée de le forcer à se mettre à jour.

Le premier problème que Microsoft a confirmé est précisément le plus grave des deux. Il s’agit d’une erreur identifiée comme “DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION (e6) Un pilote en cours de vérification a tenté une opération DMA illégale.” Ce défaut est dû à un problème de compatibilité qui se produit avec certains SSD PCIE NVMe, et conduit inévitablement à un écran bleu de la mort. Microsoft a confirmé qu’il travaillait avec Intel pour résoudre ce problème et a partiellement interrompu le déploiement de cette mise à jour.

Deuxièmement, nous avons une erreur qui force un redémarrage. Quand cela se produit, l’utilisateur est invité à se déconnecter et à redémarrer l’ordinateur En raison d’un problème avec le “composant logiciel enfichable MMC et processus d’autorité de sécurité locale”. Nous pourrions penser que ce n’est pas grave, mais cela change complètement lorsque nous réalisons qu’après avoir suivi les étapes et redémarré l’ordinateur, nous recevons inlassablement le même message d’erreur.

Quelles options ai-je pour résoudre ces problèmes de Windows 10 20H2?

Eh bien malheureusement pas beaucoup. Microsoft recommande faire une restauration, c’est-à-dire pour revenir à la version immédiatement précédente au cas où nous aurions l’un de ces deux problèmes, car il n’y a toujours pas d’alternative, et il semble qu’il faudra encore un certain temps pour qu’un correctif arrive qui résout les deux erreurs.

Nous pouvons aussi supprimer manuellement la mise à jour en entrant le chemin correspondant de Windows 10 (Configuration> Windows Update> Afficher l’historique des mises à jour).

Microsoft a accumulé une histoire considérable de bogues graves avec les dernières mises à jour qui Ils ne sont pas limités à Windows 10 20H2. Parmi eux, on trouve des écrans bleus classiques à sa version noire, des plantages, une perte de connexion Internet, des pannes dans le menu démarrer et des pertes de données dans certains navigateurs et certaines applications.

Je pense que ce simple résumé explique, assez clairement, pourquoi il est conseillé de ne pas forcer les mises à jour semestrielles, et pourquoi nous devrions attendre un temps raisonnable avant de lancer pour mettre à jour notre système d’exploitation.