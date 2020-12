Le géant de Redmond a confirmé que Windows 10 21H1 sera la prochaine mise à jour semestrielle qui recevra son système d’exploitation populaire, et que son lancement aura lieu au cours du deuxième trimestre 2021. Nous n’avons pas de date exacte, mais il est fort probable que nous la verrons entre avril et mai de cette année-là.

Il est important de noter que, pour le moment, Microsoft n’a pas changé sa stratégie, ce qui signifie que Windows 10 21H1 sera une mise à jour semi-annuelle qui inclura des améliorations et de nouvelles fonctionnalités. Nous ne pouvons pas exclure que l’entreprise réédite une (ou plusieurs) mises à jour semestrielles mineures, axé sur la stabilité et les corrections de bogues, comme à l’époque avec la mise à jour de novembre 2019, mais ils resteront exceptions à la règle générale.

Il a également été commenté, ces derniers mois, que Microsoft pourrait suivre le rythme de deux mises à jour semestrielles, mais que l’une d’elles serait une mise à jour “qualité”. Cette idée était basée sur les problèmes que Microsoft doit avoir pour mener à bien le développement de Windows 10X, mais la vérité est que, pour le moment, elle n’a pas de confirmation.

Jusqu’à nouvel ordre, Windows 10 continuera à parier sur un modèle de système d’exploitation en tant que service, et recevra deux mises à jour majeures par an, en plus de l’habituel correctifs de sécurité mensuels.

Windows 10 21H1 prendra en charge TLS 1.3

C’est l’amélioration la plus importante qui ait été confirmée à ce jour. Windows 10 21H1 sera compatible avec TLS (Transportation Layer Security) 1.3, Cela ajoutera une couche de protection importante qui réduira la latence, améliorera les performances et renforcera la sécurité des connexions Web.

Il semble que Windows 10 21H1 aura également d’autres nouvelles importantes en termes de sécurité, parmi lesquelles nous pouvons souligner DNS sur HTTPS (DoH), ce qui améliorera la confidentialité et la sécurité, même si cette fonctionnalité sera désactivée par défaut, ce qui signifie que nous devrons entrer les paramètres du réseau pour pouvoir en profiter (on dit aussi qu’elle pourrait être activée directement via le navigateur).

Pour le moment, les changements que cette mise à jour pourrait apporter sont inconnus au niveau du design et de l’interface, et nous ne savons pas quelles autres améliorations il pourrait inclure au niveau fonctionnel au-delà de celles axées sur la sécurité dont nous avons déjà discuté, nous devrons donc attendre que davantage d’informations soient publiées.

Si tout se passe comme prévu, la première série de tests de Windows 10 21H1 sur le canal Insider commencera entre janvier et février 2021. La version finale devrait arriver, comme nous le prévoyons, entre avril et mai 2021, mais si nous nous laissons emporter par l’arrière-plan des dernières mises à jour publiées par Microsoft, Mai 2021 cela nous semble être la date de lancement la plus probable. Plus tard, Windows 10 21H2 arrivera.