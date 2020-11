Il y a peu de choses que nous savons, pour le moment, sur Windows 10 21H2, la deuxième mise à jour de Windows 10 qui arrivera, de manière prévisible, vers le 0 octobre (peut-être novembre) de l’année prochaine. Et si le cycle de maintenance de Windows 10 défini par Microsoft depuis quelques années est toujours actif, la chose normale serait qu’à ce stade, l’actualité pointe plus vers Windows 10 21H1, la mise à jour d’avril ou mai, que vers celle d’automne. Oui C’est très intéressant, car cela indique une direction dont nous parlons depuis un certain temps..

Pour mieux comprendre ce qui se passe, il est essentiel que vous sachiez que Microsoft publie depuis un certain temps des mises à jour mineures sur le canal d’initiés, quelques mises à jour et améliorations qui, selon toute probabilité, constitueront la mise à jour de Windows Spring. Une mise à jour qui se démarquera… pour rien du tout. Windows 10 21H1 sera encore moins visible que Windows 10 20H2, ce qui indique que Microsoft va concentrer les actualités Windows de l’année prochaine dans Windows 10 21H2.

Cela a du sens pour un certain nombre de raisons et, si cela est confirmé, je pense que ce serait une décision importante de la part de Microsoft. Le point clé pour le comprendre est Windows 10 2004, la première mise à jour de cette année, qui promettait beaucoup, mais en raison du grand nombre d’erreurs avec lesquelles il est arrivé était un fardeau important, et a remis en question la capacité de Microsoft à maintenir deux mises à jour majeures par an. Concentrer les efforts sur Windows 10 21H2 pourrait empêcher une répétition de ce qui s’est passé cette année avec la mise à jour du printemps.

Ce n’est pas nouveau, en fait, nous l’avons déjà soulevé il y a quelques mois: Microsoft pourrait adopter le modèle d’Apple avec MacOS– Une mise à jour majeure par an, plus ou moins raffinée et avec suffisamment de nouvelles fonctionnalités pour rendre le changement attractif pour la plupart des utilisateurs. Et s’ils choisissent également de donner un nom commercial à chaque version, ce que leur service marketing doit exiger depuis des années, Windows 10 21H2 pourrait lancer une nouvelle stratégie, à mon avis, plus intelligente de la part de Microsoft. Et si chaque version a sa propre photo d’arrière-plan, elle marquerait encore plus de points.

Une autre raison de concentrer les efforts de mise à jour 2021 sur Windows 10 21H2 est que cela laisserait plus de latitude aux équipes d’ingénierie de Microsoft mettre l’accent sur Windows 10X, la version spécifique et modulaire du système d’exploitation pour les appareils aux ressources limitées et, surtout, aux formats qui sortent de l’ordinaire. Nous prévoyons qu’il arrivera dans la première moitié de 2021 et il est donc compréhensible que combiner son lancement avec une grande mise à jour de Windows 10 puisse être vraiment chaotique.

Alors, et pour comprendre, que pouvons-nous attendre de Windows 10 en 2021? Les grandes étapes seraient, en principe, Version de Windows 10X et mise à jour d’automne de Windows 10 21H2, dans laquelle nous espérons que la nouvelle interface utilisateur dans laquelle Microsoft travaille depuis longtemps sera enfin visible. Et, entre les deux, Windows 10 21H1, une mise à jour mineure qui, oui, devrait poser peu ou pas de problème, contrairement à la mise à jour de mai de cette année.

Avec les informations de Windows Latest