Windows 10 propose une nouvelle version d’aperçu qui améliore la reconnaissance vocale intégrée du système d’exploitation et introduit un sélecteur d’emoji entièrement repensé et un clavier tactile actualisé.

Build 20206, qui a été publié pour les testeurs dans Dev Channel, est livré avec une nouvelle version améliorée de la dictée Windows qui a été renommée la saisie vocale Windows.

Comme c’était le cas avec la dictée, il est possible d’utiliser la saisie vocale n’importe où dans Windows 10 où il y a un champ de texte, mais elle bénéficie désormais d’un design moderne optimisé pour une utilisation avec des claviers tactiles, explique Microsoft.

Le géant du logiciel a bricolé sous le capot pour s’assurer que vous bénéficiez de «l’expérience de saisie vocale la plus fiable jamais vue sur Windows», et d’autres améliorations ont été apportées, notamment une fonction de ponctuation automatique qui fait ce qu’elle dit sur l’étain – l’insertion automatique points et points d’interrogation le cas échéant.

Certaines nouvelles commandes ont également été introduites, notamment la possibilité d’arrêter ou de démarrer la fonction à l’aide de votre voix (plutôt que de cliquer sur une icône), ou de suspendre temporairement la dictée vocale. Il existe également des commandes permettant de sélectionner certaines parties de texte ou de les supprimer (ce qui rappelle le fonctionnement de ces éléments dans le package de reconnaissance vocale de Nuance Dragon, qui est le meilleur de nos meilleurs logiciels de synthèse vocale).

Microsoft note que la saisie vocale est toujours un travail en cours (il s’agit d’une version préliminaire de Windows 10 après tout) et que vous pouvez rencontrer des pauses aléatoires dans certaines applications Office lors de l’utilisation de la fonctionnalité.

Pour le moment, seules certaines langues et régions sont prises en charge, à savoir l’anglais américain, britannique, australien, canadien et indien, ainsi que: français (France), français (Canada), portugais (brésilien), chinois simplifié, espagnol (Mexique), espagnol (espagnol), allemand, italien et japonais.

Améliorations Emoji

Preview build 20206 apporte également un sélecteur d’emoji amélioré, et l’idée est qu’il s’agit désormais d’un guichet unique pour tous vos besoins en emoji avec un nouveau look (basé sur Fluent Design). Un champ de recherche en ligne vous aidera à trouver le bon emoji, et la prise en charge des GIF animés a été introduite.

Microsoft a en outre annoncé que le clavier tactile de Windows 10 bénéficie d’un nouveau look et design, avec des mises à jour des tailles et des dispositions des touches, ainsi que de nouvelles animations et effets sonores de touches, et bien plus encore.

Notez que toutes ces fonctionnalités ne sont déployées que sur certains testeurs pour commencer, vous ne les verrez donc peut-être pas immédiatement, mais elles arriveront dans votre version préliminaire de Windows 10 avant trop longtemps.

Microsoft a apporté d’autres modifications ici, et il y a les correctifs de bogues habituels et les problèmes connus qui sont tous détaillés dans l’article de blog complet pour la build 20206.