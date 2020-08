La première chose à laquelle j’ai pensé savoir ça Windows 10 archivera automatiquement les applications pour réduire l’espace qu’elles occupent sur le disque dur, est que cette fonction m’est la plus familière. Et c’est qu’en début d’année j’ai été obligé de changer mon mobile, d’un iPhone 6S Plus à un iPhone 11, car les 64 gigaoctets de capacité du premier avaient été trop courts pour moi. À tel point que rare était le jour où, en essayant d’ouvrir une application, je n’ai pas trouvé qu’iOS l’avait éliminée en raison des problèmes d’espace pressants qui faisaient partie de mon quotidien.

Ci-dessous, je me suis souvenu d’une conversation que j’ai eue hier, avec deux connaissances qui se sont plaints du peu de temps qui s’était écoulé entre la mise à niveau de leurs ordinateurs pour utiliser des disques SSD et que ceux-ci débordaient, avec leur capacité presque à la limite. Un problème que j’ai tout de suite identifié, puisque mon équipe de travail, un Macbook Pro 15 ′ de 2017, ne dispose que de 256 gigaoctets de disque, ce qui m’a obligé à bannir mon syndrome de Diogène numérique. Une honte ou une avance, je ne l’ai toujours pas clair. Je sais que savoir que Windows 10 archivera des applications me semble formidable.

Ainsi, savoir que Windows 10 archivera automatiquement les applications est une sage décision de Microsoft. Et c’est qu’il y a une circonstance à laquelle nous n’avons peut-être pas prêté beaucoup d’attention, mais qui est en fait la clé. Jusqu’à présent, la taille des systèmes d’exploitation, des applications et des jeux a évolué en tandem avec la capacité des disques durs. Cependant, avec l’avènement des disques SSD et le déclin des disques durs mécaniques classiques, il y a eu une diminution significative de la capacité de stockage moyenne des PC. Une diminution qui ne s’est pas reflétée dans la taille du logiciel.

Et oui, il est vrai que ces derniers temps, la capacité des disques SSD a augmenté et que leurs prix ont diminué jusqu’à ce qu’ils soient à la portée de pratiquement n’importe quel utilisateur, et plus qu’ils ne le feront dans les mois à venir, mais cela n’affecte pas le nombre d’albums déjà vendus jusqu’à présent, et cela pose une limitation importante pour leurs utilisateurs, et pour ceux qui savent que Windows 10 archivera des applications pour gagner un peu d’espace est, sans aucun doute, une excellente nouvelle.

La fonction a été découverte par Mario, le twitterer responsable du message que vous pouvez voir sur ce texte, et l’image qui lui est attachée indique que, si cette fonction est activée, Windows 10 archivera automatiquement les applications en préservant, oui, tous les fichiers et paramètres de l’application. De cette façon, si l’utilisateur veut l’utiliser à nouveau, il n’aura qu’à le télécharger pour le retrouver exactement dans le même état qu’il était avant sa suppression.

Il n’est pas précisé, bien que l’on suppose, que cette fonction, du moins au début, ne fonctionnera qu’avec les applications téléchargées à partir du magasin d’applications Windows, exactement de la même manière que dans iOS. Plus loin, il serait souhaitable que Microsoft travaille avec d’autres développeurs pour étendre la portée de la fonctionnalité aux logiciels n’appartenant pas à l’App Store. Et aussi, et c’est plus à votre portée, Cette fonctionnalité s’applique également aux jeux installés via le client Xbox Game Pass pour Windows. La fonction par laquelle Windows 10 archivera les applications sera plus efficace, plus sa portée sera étendue.

La meilleure façon de tester les nouvelles fonctionnalités de Windows avant qu’elles n’atteignent les versions finales du système d’exploitation est sans aucun doute de tester les versions de développement du système d’exploitation Microsoft. Si vous voulez faire partie de ces personnes qui prennent de l’avance sur le présent, nous vous expliquons comment tester Windows 10 20H2 ici. Gardez à l’esprit, oui, nous ne parlons pas de versions finales, nous vous recommandons donc de le faire avec une certaine prudence et, si possible, sur un ordinateur où vous pouvez faire des tests sans compromettre votre travail, vos études, etc.