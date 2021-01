Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Vente de logiciels du Nouvel An 2021: Windows 10 Pro à 7,45 $, Office 2019 Pro Plus à 28,98 $ et plus

Si vous souhaitez commencer 2021 avec d’énormes économies, nous vous suggérons de consulter ces offres que nous avons rassemblées ici. Étant donné que les magasins doivent trouver un moyen de nettoyer leurs étagères après le Nouvel An, certains prévoient de continuer à baisser les prix jusqu’à la mi-février.

C’est pourquoi Keysoff.com ne déçoit jamais en ce qui concerne les ventes du Nouvel An. À partir de maintenant, vous pouvez vous attendre à obtenir une réduction impressionnante de 90% sur les produits Windows ou Office. (Oui, la vente a commencé)

Promotions du Nouvel An – Plus de 90% de réduction en stock limité!

Idéal pour les propriétaires de petites entreprises ou les particuliers qui ont besoin de sécurité et de fonctionnalités améliorées. Le dernier et meilleur système d’exploitation moins cher que jamais! C’est maintenant ou jamais.

Fonctions de présentation avancées, analyse des données plus puissante, améliorations du système d’impression, gestion facile des e-mails – désormais uniquement avec Office 2019 Pro Plus et ne fonctionnant que sous Windows 10.

Indispensable et plus puissant que jamais

Une bonne décision pour une petite ou moyenne entreprise avec peu ou pas de support technique qui doit protéger ses données et avoir un accès à distance avec contrôle de l’appareil.

Offres supplémentaires sur Windows – 45% de réduction en utilisant le code: BFS45

Windows 10 Famille: 8,97 $

Windows 10 Famille (2 PC): 14,93 $

Windows Server 2019 Standard: 17,66 $

Windows 10 Entreprise 2019 LTSC: 10,05 $

Packs de réduction – impossible moins cher! 58% de réduction en utilisant le code: BFS58

Windows 10 Professionnel + Office 2016 Professionnel: 27,35 USD

Windows 10 Famille + Office 2016 Pro: 27,64 $

Windows 10 Pro + Office 2019 Pro: 36,10 $

Windows 10 Famille + Office 2019 Pro: 36,15 $

Offres supplémentaires – tout pour votre travail et vos études, 58% de réduction en utilisant le code: BFS58

Office 365 Account 1 Device 1 Year (pour Windows): 14,53 $

Office 2016 Famille et Entreprise (pour Mac): 40,65 $

Office 2019 Famille et Entreprise (pour Mac): 60,27 $

Visio Professionnel 2019: 18,36 $

Project Professionnel 2019: 21,57 $

Microsoft Office 2016 (Famille et Étudiant): 33,05 $

Microsoft Office 2019 (Famille et Étudiant): 34,43 $

Faire du shopping sur Keysoff.com est aussi simple qu’il y paraît!

Peu de temps après la commande, vous recevrez un email avec vos clés de produit, sans avoir à attendre des jours! Au cas où vous auriez des questions, leur service client vous aidera le plus rapidement et le plus largement possible.

Si vous avez un problème ou si vous avez simplement des doutes, le service client est là pour vous aider avec tout ce dont vous avez besoin 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous pouvez envoyer un e-mail à l’adresse mail: service@Keysoff.com en cas de problème qui surviendrait.

Célébrez et lancez cette nouvelle année avec Keysoff.com dans leur vente flash du Nouvel An.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord