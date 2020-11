Microsoft a mis à la disposition des utilisateurs de la chaîne bêta le nouveau Construire 19042.608 appartenant à la branche 20H2. Dans cette mise à jour, un grand nombre de corrections de bogues ont été ajoutées qui avaient été détectées dans le système et que nous pouvons voir ci-dessous.

Corrections de la Construire 19042.608

Plus tôt cette année, Meet Now a été présenté sur Skype. Meet Now facilite la connexion avec n’importe qui en seulement deux clics et gratuitement, et chaque appel peut durer jusqu’à 24 heures. Aujourd’hui, ils annoncent que cette capacité est étendue dans Windows 10 en amenant Meet Now directement dans la barre des tâches. Dans les semaines à venir, vous pouvez facilement configurer un appel vidéo et communiquer avec vos amis et votre famille en un instant en cliquant sur l’icône Se rencontrer maintenant dans la zone de notification de la barre des tâches. Aucune inscription ni téléchargement requis. Résout un problème lié à l’utilisation des préférences de stratégie de groupe pour configurer la page d’accueil dans Internet Explorer. Les administrateurs ont la possibilité d’utiliser une stratégie de groupe pour activer Enregistrer la cible sous pour les utilisateurs. utilisateurs en mode Microsoft Edge IE. Correction d’un problème avec les navigations d’URL non approuvées à partir d’Internet Explorer 11 en les ouvrant dans Microsoft Defender Application Guard avec Microsoft Edge. Correction d’un problème survenant lors de l’utilisation de l’ensemble complet d’outils Développement dans Microsoft Edge pour le débogage à distance sur un appareil Windows 10. Correction d’un problème qui n’affichait rien à l’écran pendant cinq minutes ou plus pendant la session RDP (Remote Desktop Protocol). Correction d’un problème qui empêchait faire en sorte que certains utilisateurs de Windows Virtual Desktop (WVD) recherchent des fichiers à l’aide de l’Explorateur de fichiers Correction d’un problème entraînant faire en sorte qu’un appareil cesse de répondre après que vous ayez utilisé un stylet pendant plusieurs heures Résout un problème qui provoqué une application pour cesser de répondre temporairement, qui provoqué opérations d’ordre z supplémentaires affectant la propriété Le plus haut depuis une fenêtre. Correction d’un problème qui pouvait empêcher les applications DDE de fonctionner.Il résout un problème qui provoque la fonction ImmGetCompositionString () renvoie le Hiragana pleine largeur lors de l’utilisation de l’éditeur de méthode d’entrée (IME) de Microsoft pour le japonais au lieu de renvoyer le Katakana demi-largeur. Résout un problème qui se produit lorsque vous vous connectez pour la première fois à un compte ou que vous déverrouillez un compte session utilisateur existante utilisant les services Bureau à distance (RDS). Si vous entrez un mot de passe incorrect, la disposition actuelle du clavier change de façon inattendue la disposition du clavier par défaut du système. Cette modification de la disposition du clavier peut entraîner l’échec de nouvelles tentatives de connexion ou des verrouillages de compte dans les domaines avec des seuils de verrouillage de compte faibles. Résout un problème qui indique une fréquence de processeur incorrecte pour certains processeurs. Résout un Problème de performances qui se produit lorsque PowerShell lit le registre pour vérifier si la clé de registre ScriptBlockLogging se trouve dans le registre. Résolution d’un problème qui modifie de manière aléatoire le décalage horaire du format d’heure renvoyé par la commande WMIC.exe OS Obtenir la date / heure locale Résout un problème qui empêchait la virtualisation de l’expérience utilisateur Microsoft (UE-V) d’attribuer des signatures Microsoft Outlook Correction d’un problème qui empêchait les appareils joints à Azure Active Directory hybride de mettre à jour les informations du portail lorsqu’un nom change appareil ou version de Windows. Résolution d’un problème qui pouvait empêcher le démarrage du service Cartes à puce pour Windows. Un nouveau fournisseur de suivi des événements Microsoft pour Windows (ETW) appelé «Microsoft-Antimalware-UacScan» a été ajouté. Ce fournisseur ETW signale les détails du contexte pour chaque demande de contrôle de compte d’utilisateur (UAC) dans le manifeste du fournisseur ETW. Résout un problème avec les connexions de réseau privé virtuel (VPN) à l’aide du mot de passe sécurisé (EAP- MSCHAP v2) pour l’authentification et nous avons activé la propriété «Utiliser automatiquement mon nom d’utilisateur et mon mot de passe de connexion Windows». Lorsque vous vous connectez à ce type de VPN, une boîte de dialogue d’authentification vous demande de manière incorrecte vos informations d’identification. Les partitions de récupération sont désormais affichées dans l’utilitaire diskpart. Résout un problème provoquant l’erreur d’arrêt 0xd1 dans sys . Ce problème se produit lorsque certaines baies sont déplacées d’un nœud de cluster à un autre.Il résout un problème qui causé le méthode IAutomaticUpdatesResults :: get_LastInstallationSuccessDate renvoie 1601/01/01 lorsqu’aucune mise à jour n’est active. Ajout de la prise en charge des protocoles TLS (Transport Layer Security) 1.1 et 1.2 lors de la connexion à SQL Server à l’aide de fournisseurs de données dans Windows Defender Application Control (WDAC). Résolution d’un problème avec SQL Server pouvant entraîner des problèmes de performances si vous configurez un fournisseur de serveur lié pour qu’il se charge hors du processus Résolution d’un problème susceptible de dégrader les performances de Windows et d’empêcher le service LanmanServer de démarrer lorsqu’un logiciel tiers utilise le Contrôles du système de fichiers personnalisés (FSCTL) LanmanServer Résout un problème de déduplication entraînant de longs délais d’attente sur les volumes partagés de cluster (CSV) de Resilient File System (ReFS) Résout un problème qui pourrait empêcher que certaines applications se comportent correctement. Cela se produit lorsque vous les publiez en tant qu’applications RAIL (Remote Application Localally Integrated) à l’aide des services Bureau à distance (RDS) et que vous modifiez l’ancrage d’un AppBarRésout un problème de blocage dans le pilote TCPIP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) qui empêche le système d’exploitation de fonctionner ou de répondre. Résout un problème qui a provoqué le service de routage et L’accès à distance (RRAS) cessera de répondre aux nouvelles connexions. Toutefois, RRAS continue de fonctionner pour les connexions existantes. Résolution d’un problème qui a amené l’administrateur RRAS, Microsoft Management Console (MMC), à cesser de répondre de manière aléatoire lors de l’exécution de tâches administratives ou au démarrage. Résolution d’un problème lors du démarrage du sous-système Windows pour Linux 2 (WSL2) sur les périphériques ARM64 qui se produit après l’installation de KB4579311.