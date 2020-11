L’adoption d’un modèle de service avec Windows 10 a eu des conséquences très positives auprès des utilisateurs, mais elle a également eu un côté négatif. Grâce à ce modèle nous apprécions mises à jour régulières qui introduisent de nouvelles fonctions et améliorent considérablement le système d’exploitation, mais en même temps, nous sommes exposés à un plus grand nombre d’erreurs et de pannes dérivées de ces mêmes mises à jour.

C’est un sujet dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. Développez des mises à jour de premier ordre pour Windows 10 par cycles de six mois et comptez sur le canal Insider Il a ses avantages et ses inconvénients “, et malheureusement à plusieurs reprises ces derniers ont fini par vendre aux premiers. Nous n’allons pas entrer dans la controverse, mais la mise à jour d’octobre 2018 était un exemple de la façon dont les choses ne devraient pas être faites.

Le fait est que Microsoft vient de confirmer l’existence de deux nouvelles erreurs qui ont été causées par la mise à jour de Windows 10 mai 2020, l’avant-dernier semestre mis à jour que ledit système d’exploitation a reçu, et a indiqué que travaille sur une solution qui arrivera dès que possible. Cette solution sera distribuée via un nouveau patch.

La mise à jour Windows 10 mai 2020 ravive la polémique des mises à jour semestrielles

Et il le fait de manière assez claire. Microsoft a-t-il vraiment besoin de maintenir le rythme semestriel ou devrait-il se concentrer sur la publication d’une seule mise à jour annuelle? De plus en plus de voix sont en faveur de la deuxième option, mais nous devons garder à l’esprit qu’en fin de compte, changer l’approche semi-annuelle en une approche annuelle finirait par ajouter plus de complexité à la mise à jour finale avec un calendrier qui, par essence, serait pratiquement identique, de sorte que le résultat pourrait être le même .

En ce qui concerne les deux nouvelles erreurs qui ont été trouvées dans Windows 10, nous en avons une qui affecte la connexion Internet, et cela permet de le désactiver lors de l’exécution d’applications à partir du Microsoft Store ou lorsque nous nous connectons via VPN. La racine de ce problème n’est pas encore claire, mais si tout se passe comme prévu, il devrait être résolu dans quelques semaines avec le patch classique du mardi.

Parallèlement à ce problème, Microsoft en a reconnu un autre qui affecte le nouveau menu Démarrer, et que peut entraîner l’arrêt de certaines “vignettes dynamiques”. Lorsque cela se produit, l’utilisateur pourra voir que les «live tiles» concernés sont marqués d’un ton grisâtre et qu’un message «mise à jour en cours» apparaît au-dessus d’eux.

Le géant de Redmond est également conscient d’autres problèmes survenus avec l’arrivée de la mise à jour de Windows 10 mai 2020, comme celui qui affecte le bon fonctionnement du mode veille et celui qui cause une erreur lors de la tentative de restauration de l’ordinateur, mais il n’a pas dit quand il prévoit de les réparer.