La sortie de la mise à jour de Windows 10 mai 2020, également connue sous le nom de «2004», a suscité une certaine controverse. Les bogues qu’il a apportés ont rendu Microsoft il faut environ deux mois pour commencer à le publier progressivement à un nombre croissant d’utilisateurs, mais la vérité est qu’à ce jour, une majorité (dans laquelle je m’inclus) a choisi de rester sur les versions 1903 et 1909.

Au fil du temps, un nombre croissant d’utilisateurs ont signalé de nouveaux problèmes suite à la publication de mises à jour cumulatives qui, dans le cas de Windows 10 2004, ont un impact considérable en provoquant plantages et pertes de performances qui finissent par ruiner complètement l’expérience utilisateur.

La source des nouvelles fait une référence générale aux plantages ou aux ralentissements qui ralentissent Windows 10, ce qui signifie que ces problèmes ne se produisent pas simultanément, mais se produisent individuellement, et affectent également les jeux et les différents types d’applications, ce qui signifie que ce n’est pas quelque chose d’isolé et de spécifique, mais plutôt un problème générique. Une fois que l’utilisateur subit un ralentissement ou un blocage, il n’a d’autre choix que de forcer une réinitialisation du système pour que tout revienne à la normale, au moins pendant un certain temps.

Windows 10 KB4580364 – Une mise à jour facultative qui pourrait aider

Microsoft a confirmé, dans un récent document de support technique, que cette situation aurait été causée par un verrou au niveau du contrôleur TCP / IP, une fonction réseau qui définit la manière dont notre PC doit communiquer avec d’autres appareils, mais qui ne pointe pas directement vers une solution définitive.

Comme indiqué dans Windows Latest, le Mise à jour facultative de Windows 10 KB4580364 pour la version 2004, il est conçu pour résoudre un bogue qui empêche le système d’exploitation de fonctionner et ne répond plus, donc procéder à son installation pourrait nous aider à gérer les plantages que présente cette version de Windows 10.

Veuillez noter que cette mise à jour est facultative et que Microsoft ne force pas l’installation de mises à jour facultatives. Cependant, cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas importantsEn fait, le contraire se produit, car dans de nombreux cas, ils apportent des améliorations de performances, de stabilité et des corrections de bogues que nous ne devons pas ignorer.

Lorsque ces mises à jour passent un certain cycle de test, généralement ils finissent par faire partie du patch obligatoire «mardi» que Microsoft publie une fois par mois. Aujourd’hui, c’est précisément ce mardi, ce n’est donc qu’une question de temps jusqu’à ce qu’une nouvelle mise à jour cumulative avec des améliorations de sécurité et de performances, ainsi que des corrections de bogues, devienne disponible.