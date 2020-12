Il support logiciel C’est toujours la grande bête de somme de Windows 10 sur ARM, la version du système d’exploitation de cette architecture RISC qui, après avoir balayé les appareils mobiles, a pris un grand essor dans les PC avec l’arrivée de l’ambitieux projet d’Apple avec Silicon.

Microsoft tente de pousser Windows 10 sur ARM depuis la fin de 2016, bien que l’idée originale remonte à longtemps, depuis le lancement de la tablette Surface RT. L’initiative, en partenariat avec Qualcomm, a produit des chipsets dédiés tels que le Microsoft SQ1 ou SQ2, et plusieurs fabricants ont lancé des équipements aussi attractifs que le HP Envy x2. Les coutures étaient bientôt visibles et l’intérêt pour cette plateforme dégonflé.

La plate-forme a tenu certaines des promesses telles que celle des “PC toujours connectés” indiquant sa capacité totale de connexion sous le modem haut débit mobile intégré et une grande autonomie possible grâce à l’architecture ARM utilisée, mais les performances étaient bien inférieures à ce que attendu. Les applications natives (interface utilisateur moderne) fonctionnaient bien, mais pas le Win32 sous émulation. Le blocage incompréhensible des logiciels en dehors du Microsoft Store et l’impossibilité d’exécuter des applications 64 bits ont achevé ce qui peut encore être décrit comme un fiasco.

Applications X64 dans Windows 10 sur ARM

Microsoft continue d’essayer sûrement encouragé (ou sous pression) par le silicium Apple. L’arrivée du support des applications x64 a été annoncée et est la bienvenue, bien que son fonctionnement réel est inconnu pour la raison indiquée, l’exécution par émulation de processeurs x86 comme ceux d’Intel ou d’AMD de tout PC «ordinaire». Bien sûr, Windows 10 sur ARM prend en charge les logiciels 64 bits de manière native et c’est ce que recommande Microsoft. Le problème est que les développeurs externes ne s’intéressent pas à la programmation et que leur nombre est très limité à l’exception de ce que le géant du logiciel produit en interne.

Si vous voulez essayer, Microsoft a ajouté la prise en charge des applications x64 dans Windows 10 Insider Preview Build 21277, la dernière version du canal de test. La société note que la fonctionnalité est toujours dans une version préliminaire pour les développeurs et que “La compatibilité et les performances s’amélioreront avec le temps”, en attendant que les testeurs Insiders fournissent des commentaires pour aider à utiliser le hub de commentaires Windows.

En plus du système d’exploitation, Microsoft suggère également d’installer une version préliminaire du pilote graphique Qualcomm Adreno pour les ordinateurs suivants et à partir des emplacements suivants:

En outre, pour prendre en charge l’exécution des applications ARM64 et x64 C ++ en même temps, Microsoft invite les utilisateurs à installer une version préliminaire d’ARM64 C ++ redistribuable à partir de https://aka.ms/arm64previewredist. Toutes ces étapes ne seront pas requises dans les futures versions d’Insider Preview.

Un pas de plus pour ce Windows 10 sur ARM, même si, insistons-nous, la plate-forme reste un casse-tête. Le silicium d’Apple sera celui qui marque vraiment le niveau que ARM peut atteindre dans les ordinateurs personnels. En toute honnêteté, il convient de souligner les plus grandes difficultés de Microsoft pour réussir ce projet. L’écosystème des applications Windows sur PC est gigantesque par rapport à celui d’Apple et qu’il a la faveur des développeurs externes, ce que le Microsoft Store n’a pas réalisé. Et Qualcomm doit mettre les batteries pour atteindre les performances de l’Apple M1. Nous verrons.