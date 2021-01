Windows 10 veut être l'alternative aux tablettes Android: faut-il acheter?

Écrit par Damián García chez Microsoft

Il existe encore des tablettes Android qui en valent la peine pour leur prix et leurs performances, mais sans aucun doute, le marché des tablettes s’estompe avec seulement deux entreprises qui restent à flot, aucun d’entre eux Android, alors que tout le monde regarde un Microsoft très lent qu’ici il a de la marge avec Windows et qu’il nous a présenté il y a quelques mois des choses très intéressantes comme la Surface Neo pliable.

Cependant, c’est un utilisateur qui a créé ce que nous pourrions appeler l’expérience ultime de la tablette pour Microsoft, et c’est que le designer philippin Genrole Caspe a réinventé le système d’exploitation Windows avec un concept vraiment sympa, plus convivial pour l’écran tactile et plus en ligne avec cette continuité que nous souhaitons tous entre les appareils mobiles et les PC conventionnels.

Maintenant, nous vous laissons avec la vidéo montrant l’interface repensée avec tous ses détails, où vous verrez à quel point des graphismes plus soignés se démarquent dans une expérience similaire à celle actuelle, très familière, créant ce sentiment qu’un hypothétique Windows 10 ou Windows 10X, vous devriez apprendre de ce concept et appliquent certainement plusieurs de ses idées:

On aime beaucoup, c’est vrai, et en fait, si ça fait longtemps Microsoft postule comme une alternative aux tablettes Android absolument inopérantes qui ont laissé Amazon et Apple seuls à l’avant, il est également vrai que la société de Redmond devrait franchir une nouvelle étape pour adapter Windows aux nouveaux temps, ce que Genrole Caspe a réalisé avec un design modulaire et novateur, une nouvelle expérience avec l’explorateur de fichiers, un centre d’action et de notification entièrement repensé qui serait l’une des clés et des options intelligentes comme les cartes chronologiques.

Et si vous attendez déjà des nouvelles de Microsoft, la vérité est que l’avenir indique des changements majeurs avec un Windows 10X prometteur, qui devrait animer des appareils aussi modernes et intéressants que le Surface Neo avec son système de charnière et son écran agrandi, ainsi que toutes les nouvelles tablettes Surface cela viendra et que vous voudrez sûrement essayer.

Si vous en avez envie, procurez-vous votre Microsoft Surface Pro maintenant… Avec jusqu’à 545 euros d’économies!

Microsoft Surface Pro 7

Et si vous vouliez essayer l’expérience de continuité de Microsoft, qui promet de s’améliorer encore plus avec Windows 10X mais que probablement déjà la meilleure expérience de tablette sur le marché, nous vous présentons ici le nouveau Microsoft Surface Pro 7.

Un ordinateur portable ultraléger, avec Écran tactile de 12,3 pouces et prise en charge du stylet atout qui devient l’outil le plus polyvalent pour travailler ou consommer du contenu multimédia, être capable de écrire ou dessiner naturellement à la fois à main levée et avec son clavier / couvercle et son support arrière.

Le matériel est configurable à votre convenance, avec Processeurs de nouvelle génération et jusqu’à 16 Go de RAM, le tout dans un appareil de seulement 770 grammes avec des connexions USB-C et USB-A à utiliser l’un de vos périphériques actuels sans aucun problème.

Microsoft Surface Pro 6

L’autre option, encore moins cher, le modèle Surface Pro 6 est également ultraléger, à la recherche d’une polyvalence capitale avec une génération précédente de processeurs mais avec tous les Expérience complète de Windows 10 et de son environnement Windows Ink pour un support actif du stylet.

Son écran est également 12,3 pouces avec numériseur multi-touch, une densité de 267 pixels par pouce et la possibilité de configurer du matériel personnalisé selon les spécifications définies par Microsoft, avec Stockage SSD jusqu’à 1 To dans ce cas.

Il a USB 3.0, lecteur microSD, port Mini DisplayPort et les mêmes couvertures de type familier de la gamme Surface, probablement la solution la plus confortable dans les tablettes avec des possibilités étendues comme celles de Microsoft.

Achetons-nous Microsoft comme la véritable alternative au marché des tablettes?

Eh bien certainement il est assez difficile de prévoir les mouvements d’un marché qui a connu un boom temporaire il y a quelques années, puis a stagné et a commencé son déclin. Les raisons sont multiples, mais la principale est sans aucun doute la croissance exponentielle des mobiles avec des écrans grand format, couplée à une période de renouvellement plus longue pour les appareils qui sont principalement utilisés à la maison et de manière sporadique.

La clé est dans obtenir cette continuité si demandée entre les expériences mobiles et desktop, en plus de l’accès au monde des affaires où Microsoft a pratiquement fait le chemin, mais où il doit trouver ce dispositif de coupe moins cher qui le transforme en une norme basée sur les ventes.

Pour l’instant, nous vous présentons deux options sans aucun doute la mer d’intéressant, du moins si ce que vous voulez est une tablette convertible qui fonctionne dans toutes les situationsà la maison et au travail. Non seulement cela, et ils sont compatible avec tous les logiciels que vous connaissez sans changement dans l’expérience dont vous bénéficiez déjà avec n’importe quel ordinateur portable, et avec la possibilité de connecter facilement le clavier et d’autres périphériques.

De quoi Microsoft a-t-il besoin pour se développer et explorer davantage ce marché? Oui, quelle est l’entreprise qui a le plus grand potentiel sur ce marché? Et bien aussi … Il faudra être vigilant!

