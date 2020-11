Microsoft continue de travailler pour améliorer Windows 10, et selon ce que nous dit Windows Latest, l’une des nouvelles les plus importantes qui viendra bientôt nous permettra de fermer les processus instantanément, sans avoir à passer par le gestionnaire de tâches.

Comme beaucoup de nos lecteurs le savent, les processus qui se chargent au démarrage et restent ouverts en arrière-plan peuvent consommer beaucoup de ressources et ralentir Windows 10. La seule façon de sortir de ce carrefour sans entrer dans les complications est, aujourd’hui, d’ouvrir le gestionnaire de tâches et fermer chaque processus manuellement

Si nous identifions des applications que nous n’allons pas utiliser, le mieux que nous puissions faire est procéder à la désinstallation. Pour ce faire, il suffit d’appuyer sur la touche Windows et de taper «Ajouter ou supprimer des programmes». Nous entrons le premier résultat, et recherchons l’application, ou les applications, que nous voulons désinstaller, parmi toutes celles qui apparaîtront dans la liste.

Comment puis-je arrêter instantanément les processus dans Windows 10?

Eh bien, selon la source de l’actualité, les membres de l’équipe Microsoft dédiée au développement de «PowerToys» envisagent l’introduction de une nouvelle fonctionnalité appelée “Quick Terminate” (Quick Close or End), qui permettra aux utilisateurs de Windows 10 d’arrêter instantanément les processus à l’aide d’une fenêtre de suppression spéciale ou d’un raccourci clavier spécifique.

L’idée est très simple, mais la vérité est qu’elle est très intéressante. Nous aurions deux options, accéder un menu spécial pour fermer les applications et processus d’arrière-plan sans perdre de temps, ou recourir à un raccourci clavier pour fermer un certain processus. Le but et les résultats que nous obtiendrons sont les mêmes qu’avec le processus classique, mais nous n’aurons pas à passer par le gestionnaire de tâches.

Nous ne savons toujours pas quand le lancement de cette nouvelle fonctionnalité aura lieu, c’est-à-dire quand elle atteindra la version finale de Windows 10, mais d’après les informations que nous avons vues jusqu’à présent, il semble que Il pourrait être inclus dans l’une des deux mises à jour semestrielles à venir sur Windows 10 en 2021. Selon certaines rumeurs, Microsoft souhaitait publier cette fonctionnalité beaucoup plus tôt, mais en raison des améliorations de performances et des corrections de bogues appliquées aux PowerToys, ils ont dû la reporter.

Je ne veux pas terminer sans vous rappeler que Microsoft travaille sur un autre outil important appelé “Gestionnaire d’applications”. Cet outil va une ventilation de tous les processus qui fonctionnent sur notre PC, et nous permettront de forcer leur fermeture.