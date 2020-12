Nous parlons de Windows 10X depuis longtemps, et l’évolution qu’a subi ce projet au cours de la dernière année. Pas tant par Microsoft directement, que par les fuites qui ont été produites, et qui nous ont aidés à connaître les intentions des Redmond avec cette variante de leur système d’exploitation qui a commencé à être développée dans un but précis, mais cela au fil du temps Il s’est transformé pour couvrir d’autres options.

Nous connaissons Windows 10X depuis un peu plus d’un an, en octobre 2019, lorsqu’il a été divulgué pour la première fois que Microsoft travaillait sur une version spéciale de Windows pour les appareils avec écran pliable. Maintenant, dans l’équateur de décembre 2020, et selon Windowslatest, Le développement de Windows 10X pour les appareils à faibles ressources est terminé Et, par conséquent, sa version RTM est désormais prête à commencer à être distribuée aux fabricants et assembleurs qui vont opter pour ce système d’exploitation.

Au cas où vous ne le saviez pas et que maintenant celui des appareils avec peu de ressources vous a laissé un doute, en effet, à un moment donné cette année, les plans de Microsoft pour Windows 10X ont changé et, d’être un système d’exploitation pour les appareils fonctions tactiles, est devenu une sorte de lumière Windows 10, capable de fonctionner dans des systèmes à faible performance. Cela, bien sûr, ne signifie pas que la version pour les appareils multi-écrans a été oubliée, mais cela signifie que son développement était en arrière-plan, donnant la priorité à celui de la version qui, semble-t-il, est déjà terminée.

Nous vous avions déjà dit il y a quelques mois que Windows 10X arriverait au cours du premier semestre 2021, mais avec cette nouvelle à cet égard, il est très logique de penser que nous pouvons limiter l’attente au premier trimestre. Cependant, bien sûr, cela dépendra directement du plan de lancement des fabricants pour 2021 qu’ils l’intégreront déjà dans leurs appareils. Je sais que cela fonctionne un peu, mais à ce stade, nous ne pouvons pas exclure que les premiers systèmes Windows 10X seront dévoilés dès le CES 2021 qui, comme vous le savez déjà, aura lieu début janvier.

Selon les rumeurs, ce sont les fabricants qui ont fait pression sur Microsoft pour avoir cette version de Windows 10, donc maintenant on s’attend à ce qu’ils en profitent le plus tôt possible, donc tout lancement annoncé au CES et cela, entre l’annonce et la commercialisation laisse la marge nécessaire, pourrait être le premier système annoncé et commercialisé avec Windows 10X, un jalon qui ne manquera pas d’attirer plus d’une marque.

Si vous êtes curieux d’essayer Windows 10X, voici comment le faire. Maintenant, il est essentiel que vous sachiez que ce n’est pas une version de Windows que vous pourrez acheter normalement, tout comme vous le faites avec le reste. 10X ne sera distribué qu’aux fabricants et assembleurs sous licence OEM.