Vous n’êtes pas le seul à avoir cette erreur “Vous devez vous connecter en tant qu’administrateur pour continuer, mais il n’y a pas de compte administrateur sur ce PC” le rend fou. Comment se fait-il que je n’ai pas de compte administrateur? Ne vous inquiétez pas, dans cet article, nous allons voir plusieurs méthodes pour résoudre pourquoi Windows ne reconnaît pas le compte administrateur pour se connecter.

Windows ne reconnaît pas mon compte administrateur Je ne parviens pas à me connecter!

Par conséquent, si vous êtes confronté à ce problème ennuyeux, nous allons vous proposer quelques solutions que vous pouvez appliquer pour essayer de le résoudre rapidement.

Réparation de démarrage automatique

Comme nous ne pouvons pas accéder aux options de démarrage avancées, nous allons effectuer une réparation de démarrage automatique à l’aide du support d’installation de Windows 10. Pour cela, nous devrons effectuer les opérations suivantes:

Nous téléchargeons l’ISO Windows. Ensuite, nous devons créer un lecteur amorçable, le plus recommandé est de le faire sur une clé USB. Nous redémarrons l’ordinateur avec le périphérique USB connecté et commençons à partir de là. Il va maintenant falloir choisir “Réparer l’ordinateur”. Dans la section “Dépannage avancé”, nous devrons sélectionner “Réparation au démarrage”.

Recommandations lors du montage d’un lecteur de démarrage

Il est important de télécharger la version de Windows que vous avez installée sur votre ordinateur. Pour préparer l’ISO, nous vous recommandons d’utiliser Rufus. À votre tour, vous devrez démarrer à partir du BIOS ou de l’UEFI pour configurer le périphérique USB en tant que disque de démarrage.

Activez le compte administrateur intégré dans Windows

En utilisant le support d’installation de Windows 10, nous pouvons activer le compte administrateur intégré. Pour cela, vous devrez faire ce qui suit:

Démarrez votre ordinateur avec le support d’installation de Windows 10 que nous avons créé précédemment, lorsque l’assistant de configuration de Windows apparaît. Vous devrez appuyer sur les touches Maj + F10, cela ouvrira l’invite de commande, où vous devrez coller la commande suivante: net user administrator / active: yes

Créez un compte administrateur pour vous connecter

Habituellement, quand nous allons à créer un nouveau compte administrateur, nous devons nous connecter avec un compte existant ou avec un compte normal disposant d’autorisations administratives. Cependant, nous pouvons ouvrir l’invite de commande à l’aide du support d’installation de Windows 10.

Nous démarrons l’ordinateur à partir du périphérique USB qui contient le support d’installation de Windows 10.

Lorsque nous verrons l’écran de configuration de Windows, nous devrons appuyer sur les touches Maj + F10 pour ouvrir une fenêtre d’invite de commandes.

Ce que nous allons faire maintenant, c’est exécuter les lignes de commande suivantes, une à la fois. Copiez et collez, appuyez sur “Entrée” et faites de même avec l’autre ligne de commande:

déplacez c: windows system32 utilman.exe c: copy c: windows system32 cmd.exe c: windows system32 utilman.exe

Ensuite, vous devrez exécuter “wputil reboot” sans les guillemets et déconnecter le support d’installation de Windows pour démarrer normalement.

Une fois que Windows démarre normalement, vous devrez cliquer sur l’icône d’accessibilité dans le coin inférieur droit de l’écran. Cela ouvrira à nouveau une invite de commande.

Maintenant, nous pouvons créer un compte administrateur, pour cela nous devrons copier les deux lignes de commande que vous pouvez voir ci-dessous, il est important que vous en copiez un, collez-le puis appuyez sur “Entrée”. Vous devriez faire de même avec le second.

À son tour, vous devrez remplacer le nom d’utilisateur par le nom d’utilisateur de votre choix.

nom d’utilisateur net / addnet administrateur de groupe local nom d’utilisateur / ajouter

Après quelques secondes, vous verrez que le compte administrateur que nous avons récemment créé sera affiché dans le coin inférieur gauche de l’écran de connexion.

Une fois que nous créons le compte administrateur correctement. Nous devrons restaurer le fichier “utilman.exe». Si ce n’est pas le cas, nous ne pourrons pas utiliser le gestionnaire d’utilitaires sur l’écran de connexion de Windows 10.

Cela peut également compromettre la sécurité de notre ordinateur, car n’importe qui peut utiliser une invite de commande pour changer le mot de passe ou apporter d’autres modifications au PC.

Nous redémarrons l’ordinateur avec le support d’installation de Windows 10 connecté. Dès que l’écran de configuration de Windows apparaît, nous allons appuyer sur Maj + F10 pour ouvrir l’invite de commande et coller la commande suivante:

déplacer c: utilman.exe c: windows system32 utilman.exe

Un message apparaîtra sur l’écran que nous devons confirmer avec “Oui” pour continuer. Après cela, redémarrez simplement votre ordinateur sans que le support d’installation n’y soit connecté.

Et ce serait tout, comme vous pouvez le voir, il est assez facile de résoudre le problème qui Windows ne reconnaît pas le compte administrateur pour se connecter. Si vous avez encore un doute, vous pouvez le laisser un peu plus bas dans la zone de commentaire.

