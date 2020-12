Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les joueurs plus âgés se souviendront sans aucun doute de Wizardry, une franchise très populaire des années 1980. La série est devenue une référence pour les jeux de rôle et l’exploration de donjons.

Cela lui a permis d’avoir plus de 8 versements qui ont été bien accueillis par les passionnés du genre. Cependant, la saga principale a été progressivement oubliée après la sortie de Wizardry 8, une livraison arrivée en 2001.

À la surprise de beaucoup, Drecom Co. a acquis les droits de la série cette année. Le studio a confirmé le développement d’un nouvel opus et a finalement présenté aujourd’hui le premier trailer de Wizardry VA.

Wizardry reviendra avec une livraison mobile

Wizardry VA, le titre provisoire du projet, viendra avec des changements importants pour la saga, car ce sera un titre entièrement en 3D. D’autre part, il s’agit d’un développement pour les appareils mobiles, il arrivera donc sur iOS et Android à une date qui n’a pas encore été annoncée.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Drecom Co. a décidé de respecter l’essence de la saga, donc Wizardry VA nous conduira dans des donjons sombres pleins d’ennemis et d’autres dangers. La première bande-annonce du jeu nous donne un aperçu des mécanismes de combat et d’exploration.

D’autre part, nous rencontrons certains de ses protagonistes et il a été confirmé qu’il sera possible d’interagir avec eux de différentes manières. Chaque personnage aura des animations spéciales en leur parlant, ainsi qu’en exécutant une attaque ou en se défendant.

Le titre en est encore à un stade précoce de développement, il est donc loin d’être disponible. En revanche, sa première mondiale n’a pas été confirmée. Ci-dessous vous pouvez voir sa première bande-annonce:

Si le nom de Drecom Co. ne vous est pas familier, sachez qu’il a été en charge de la distribution d’importants jeux mobiles, parmi lesquels Disgaea RPG, Everybody’s Golf, Digimon ReArise, entre autres. Wizardry VA est en cours de développement pour les appareils iOS et Android. Recherchez plus de nouvelles liées à la franchise dans ce lien.

La source