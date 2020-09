Dans Marvel Comics continuité, Carcajou et Sabretooth ont partagé une longue et longue histoire qui s’étend sur des siècles et, le plus souvent, commence et finit par le fait qu’ils sont des adversaires. Ils se sont battus, ils ont saigné et ils ont utilisé leurs facteurs de guérison mutants respectifs pour se remettre facilement de chaque bataille brutale qu’ils ont menée les uns contre les autres, mais à la fin de la journée, leur affirmation est-elle vraiment née d’un sens traditionnel du bien contre le mal, ou d’une rivalité fraternelle qui a mal tourné?

Wolverine et Sabretooth peuvent partager une histoire et des ensembles de pouvoirs similaires, mais leur lien au-delà de cela n’est pas toujours clair, en particulier avec la continuité désordonnée du film X-Men qui façonne constamment la conscience du public général de Marvel lorsqu’il s’agit de comprendre comment ces personnages créé à l’origine et comment ils se sont développés au fil des ans. Cela étant dit, Wolverine et Sabretooth sont-ils réellement liés dans les bandes dessinées, ou sont-ils simplement si parfaits l’un pour l’autre qu’il semble qu’ils doivent être connectés?

En relation: La nouvelle bande dessinée de Wolverine revient à ses débuts

La réponse courte à la question de savoir si Wolverine et Sabretooth sont ou non frères dans la continuité comique est simple: ils ne le sont pas. Et peu importe ce qu’un certain film X-Men pourrait vous faire croire, Wolverine alias James Howlett alias Logan, et Sabretooth alias Victor Creed, ne l’ont jamais été. Depuis la création des deux personnages jusqu’à un certain nombre de redémarrages et de relances qui auraient pu changer l’univers Marvel dans son ensemble, les détails derrière la connexion de Wolverine et Sabretooth ont été modifiés mais jamais carrément modifiés pour qu’ils soient proches du sang. en relation.

En fait, la série limitée du début des années 2000 intitulée Origin (connue sous le nom de Wolverine: Origin) a relaté les mystérieux débuts de Wolverine qui a non seulement plongé dans les années de formation de James Howlett au 19e siècle au Canada, mais a également présenté son demi-frère actuel, Dog Logan, un homme énormément bâti et menaçant et vicieux qui ressemblait étrangement à Dents de Sabre dans son apparence et son comportement. C’est ici que les parallèles et la confusion générale sur la question de savoir si Sabretooth est bien le frère de Wolverine découlent plus ou moins d’un problème qui a été corrigé des années plus tard lorsqu’il a été confirmé que les deux personnages n’étaient, sans aucun doute, pas les mêmes malgré leur écrasante. similitudes.

Hormis la fausse idée que Wolverine et Sabretooth sont frères, la relation la plus proche de ces personnages a été lorsque le créateur original Chris Claremont a partagé qu’il avait initialement prévu que Sabretooth soit le père de Wolverine. Et bien que les écrivains ultérieurs du personnage aient finalement annulé la graine de cette idée, cela a encore brouillé les eaux de la relation entre Wolverine et Sabretooth, faisant du débat sur leurs relations de sang un sujet brûlant parmi les fans à ce jour.

S’il est assez clair que Sabretooth n’est en aucun cas lié à Wolverine, leur relation est spéciale. Ayant travaillé ensemble en tant que collègues dans le passé, Sabretooth a pris conscience de Wolverine comme la réfutation ultime de ses propres instincts animaux – quelqu’un qui lui ressemble exactement mais qui prétend être meilleur. Pire, à cause de leurs facteurs de guérison, Sabretooth sait qu’il sera confronté à ce défi existentiel pour le reste de sa très longue vie. La haine obsessionnelle qu’il ressent en conséquence a conduit Sabretooth à lui prendre plusieurs des êtres chers de Wolverine, créant une inimitié mutuelle qui est son propre type de lien. Carcajou et Sabretooth ne sont pas frères dans Marvel Comics, mais cela ne signifie pas que l’un ou l’autre sera jamais débarrassé de l’autre.

Suivant: Comment Wolverine a finalement tué Sabretooth dans Marvel Comics